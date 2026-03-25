Adiós a los ténderes de plástico: Zaira Nara mostró el modelo de madera que es tendencia para el jardín

Cada detalle de la casa de Zaira Nara se convierte en una lección de estilo. Esta vez, la menor de las Nara no sorprendió con un vestido de alta costura, sino con un elemento cotidiano que logró transformar por completo: el ténder de ropa. A través de sus historias de Instagram, la modelo le dijo adiós a los clásicos modelos de plástico o metal blanco para darle la bienvenida a una pieza de diseño que es furor en el mundo del interiorismo.

La tendencia del "Lujo Silencioso" llega al lavadero

El modelo que eligió Zaira Nara responde a una tendencia global que pisa fuerte este 2026: el Lujo Silencioso (Quiet Luxury) aplicado a los objetos utilitarios. Esta corriente busca eliminar los plásticos visualmente ruidosos y los materiales sintéticos, reemplazándolos por materiales nobles como la madera, el lino y el algodón.

Al elegir un ténder de madera plegable, Zaira Nara demuestra que hasta la tarea más doméstica —como secar la ropa al sol— puede hacerse con estilo. Este tipo de piezas se integran perfectamente a la decoración de un jardín, una terraza o un balcón, evitando que el tender "arruine" la visual del espacio exterior. Es la búsqueda de lo orgánico y lo rústico sobre lo industrial.

Ténder de Zaira Nara

Diseño y funcionalidad: ¿De dónde viene y qué ventajas tiene?

El objeto de deseo pertenece a la marca Vibra Bohemia, una firma que se especializa en mobiliario y accesorios con una impronta natural y artesanal. A diferencia de los ténderes convencionales, este modelo plegable destaca por su estructura robusta de madera tratada, ideal para resistir la exposición al aire libre sin perder su color original.

A diferencia del plástico, que se reseca y se quiebra con el sol, o el metal, que puede oxidarse, la madera tratada gana carácter con el tiempo. Es un producto mucho más amigable con el medio ambiente, reduciendo el consumo de polímeros.

Al ser plegable, se guarda fácilmente, pero si queda a la vista, funciona casi como un objeto decorativo rústico. El diseño de listones de madera suele ser más amable con las prendas delicadas, evitando marcas pronunciadas que dejan los alambres finos.

Para quienes buscan imitar el estilo de la conductora, la buena noticia es que el producto se encuentra actualmente con beneficios exclusivos. El valor de lista del ténder de ropa plegable es de $70.720,00, pero se puede conseguir por un precio promocional de $58.000,00.

Zaira Nara

Zaira Nara lo mostró en un rincón de su jardín, rodeada de pinos y una cerca de madera, lo que resalta la armonía de los materiales. Para quienes viven en departamentos, este ténder es ideal para balcones con plantas, ya que no rompe la armonía verde. Es, sin duda, la pequeña inversión necesaria para quienes desean que su casa se vea "de revista" incluso en los momentos más cotidianos.

AM