Adiós al helecho tradicional: la tendencia Swiss cheese plant que Débora Nishimoto muestra en su casa

Débora Nishimoto suele compartir pequeños fragmentos de su vida cotidiana en redes sociales, donde combina momentos íntimos, estética minimalista y detalles de su hogar que rápidamente llaman la atención de sus seguidores. Junto a su gato, la actriz deja ver un estilo de vida muy conectado con las tendencias actuales de bienestar y decoración.

Débora Nishimoto

Recientemente Débora Nishimoto compartió un video que no pasó desapercibido pues, se puede ver una enorme Swiss cheese plant, también conocida como Monstera. Con sus icónicas hojas perforadas y su impronta tropical, la planta se convirtió en una de las grandes protagonistas de su casa y en una de las tendencias deco más fuertes de los últimos años.

La Swiss cheese plant, la planta que reemplaza al clásico helecho

La famosa Swiss cheese plant que tiene Débora Nishimoto pertenece a la familia Monstera y se volvió una de las especies más populares dentro del universo de la decoración y el interiorismo moderno. Su gran diferencial son las hojas con agujeros naturales, conocidas como fenestraciones, que le dan una estética completamente distinta a las plantas tradicionales como el helecho.

La Monstera tiene la capacidad de cambiar por completo la energía de un ambiente. Una sola planta grande puede llenar un espacio vacío y aportar ese efecto “urban jungle” que hoy domina muchos hogares modernos, por lo que la elección de Débora Nishimoto estuvo bien pensada.

La planta favorita de Débora Nishimoto

El boom de la Swiss cheese plant no tiene que ver solamente con su estética. Al ser una planta resistente, famosos como Débora Nishimoto han optado por ella pues, es relativamente fácil de cuidar. La Monstera necesita luz indirecta brillante, riego moderado y ambientes húmedos para desarrollarse correctamente.

Débora Nishimoto

En el caso de Débora Nishimoto, la elección de esta planta acompaña perfectamente la estética relajada y sofisticada que suele mostrar en redes sociales. La combinación entre naturaleza, diseño minimalista y espacios luminosos genera una sensación de refugio urbano muy alineada con las tendencias actuales de lifestyle.