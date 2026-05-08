El detalle deco que une a Leandro Paredes y Nicole Neumann: el sillón moon que es tendencia

En el mundo de la decoración hay tendencias que logran instalarse casi sin hacer ruido, pero terminan convirtiéndose en protagonistas absolutas de los interiores más sofisticados. Eso ocurre actualmente con los sillones moon, piezas de líneas orgánicas y estéticas envolventes que ya aparecen en las casas de figuras como Leandro Paredes y Nicole Neumann.

El nuevo living de Leandro Paredes y Camila Galante

Fue a través de las redes sociales que se conoció que los hogares de Leandro Paredes y Nicole Neumann reflejan una misma búsqueda deco: ambientes serenos, minimalistas y cálidos donde el diseño deja de ser rígido para volverse más emocional. Es por eso que los sillones moon o curvos, de inspiración italiana y tonos arena, se transformaron en la pieza estrella de esta nueva idea de lujo silencioso.

Así es el sillón de Leandro Paredes y Camila Galante

En el living de Camila Galante y Leandro Paredes, el sillón moon aparece como una verdadera pieza protagonista. Su diseño completamente curvo, con una base cilíndrica continua y estructura envolvente, genera una estética mucho más editorial y arquitectónica.

Así es el sofá de Leandro Paredes y Camila Galante

El modelo elegido por Camila Galante y Leandro Paredes, además de ser cómodo, funciona como un elemento escultórico dentro del espacio. Hay una búsqueda clara de sofisticación visual y de ese “soft luxury” que hoy domina los interiores de alta gama.

El modelo cozy y relajado de Nicole Neumann

En el caso de Nicole Neumann, el sillón mantiene la misma inspiración orgánica y neutra, aunque con una energía completamente distinta. Su versión se siente más relajada, cálida y habitable, priorizando el confort cotidiano por encima del impacto arquitectónico.

Así es el sofá de de Nicole Neumann

Las patas visibles de madera, el tapizado más mullido y la iluminación natural del ambiente construyen una estética mucho más cozy, cercana al estilo escandinavo y boho soft. A diferencia del espacio de Camila Galante y Leandro Paredes, acá el diseño parece pensado para generar sensación de hogar y bienestar inmediato. Inspirados en firmas internacionales como B&B Italia, Minotti, Baxter o Sixpenny, estos diseños reflejan cómo cambió el universo deco en los últimos años.