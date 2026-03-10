Las mejores fotos de las vacaciones de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto en Francia

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto vivieron unas vacaciones soñadas en el sur de Francia y decidieron compartir con sus seguidores algunos de los momentos más especiales del viaje. A través de sus redes sociales, los actores publicaron una serie de imágenes que reflejan su complicidad y los paisajes únicos de la región.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto en Francia

La escapada de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto tuvo como escenario la famosa Costa Azul, un destino conocido por sus paisajes mediterráneos, pueblos costeros y su inconfundible estilo relajado. Entre paseos, cenas y atardeceres frente al mar, las postales del viaje transmitieron el espíritu romántico de la Riviera Francesa.

Esteban Lamothe en Francia

Así fueron los días de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto

Durante su estadía, Esteban Lamothe y Débora Nishimoto compartieron distintas imágenes del recorrido. En una de las fotos más comentadas, se pueden ver en la vidriera de una pastelería francesa, rodeados de cajas de macarons y un globo rojo en forma de corazón.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto en Francia

Las panorámicas de la costa también fueron protagonistas: tejados rojizos, el Mar Mediterráneo y atardeceres en la costa aparecen en varias de las imágenes publicadas por la pareja. Entre las postales también se destacan paseos por puertos iluminados, miradores frente al mar y calles angostas con fachadas en tonos pastel.

Esteban Lamothe en Francia

Así es el lujoso hotel donde se quedó la pareja

El alojamiento elegido por la pareja también dio de qué hablar. Varias imágenes muestran la vista desde el balcón, directamente al mar, desayunos con café y frutas frescas y momentos de descanso en la habitación. También se puede ver a Esteban Lamothe leyendo junto al ventanal o relajándose en la cama de la habitación.

La comida que disfrutaron Esteban Lamothe y Débora Nishimoto en Francia

La gastronomía fue otro de los grandes atractivos de la escapada de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto. Ostras, camarones y mariscos frescos, acompañados por copas de vino, formaron parte de las cenas que compartieron durante su estadía. Así, entre cafés, terrazas y paseos por pueblos costeros, la pareja compartió con sus seguidores cómo ha sido su último viaje este verano.