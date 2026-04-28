La noche a puro amor de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto en la Gala de CARAS: admiración, complicidad y química

El lunes por la noche, Esteban Lamothe y Débora Nishimoto dijeron presente en la Gala de CARAS por su aniversario número 33. Rodeados de celebridades y looks elegantes, la pareja supo destacarse en todo momento y dejostras con gestos, y mimos, el gran presente sentimental que viven.

Amor y glamour: Esteban Lamothe y Débora Nishimoto brillaron en la Gala de CARAS

La Gala de CARAS fue el escenario perfecto para que Esteban Lamothe y Débora Nishimoto desplieguen todo su amor, complicidad y glamour. Lejos de pasar desapercibidos, la pareja se mostró relajada, sonriente y muy conectada, regalando postales que rápidamente captaron la atención de todos los presentes.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto, quienes se conocieron en las grabaciones de la exitosa serie Envidiosa (Netflix), integraron la lista de celebridades que asistieron al evento que celebró los 33 años de la revista y se realizó, el pasado lunes 27 de abril, en el Palacio Reconquista.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto en la Gala de CARAS (Crédito: Leandro Ezequiel Ramírez)

Desde su llegada, los artistas dejaron en claro que atraviesan un gran momento personal. Entre risas, miradas cómplices y gestos de cariño, Esteban Lamothe y Débora Nishimoto confirmaron que su vínculo sigue adelante pese a los rumores de separación que trascendieron en redes sociales hace un tiempo. Incluso, no dudaron en tomarse selfies y posar abrazados, evidenciando con total naturalidad su conexión y presente amoroso.

Cabe mencionar que este verano, se cumplió un año desde que Esteban Lamothe y Débora Nishimoto decidieron darle riendas sueltas a su amor tras conocerse en las escenas de la ficción que protagoniza Griselda Siciliani en el gigante del streaming. En aquel entonces, el buen vínculo entre ambos era evidente y los rumores de romance sonaban cada vez más fuerte.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto en la Gala de CARAS (Crédito: Leandro Ezequiel Ramírez)

De hecho, los besos que se daban en la comedia traspasaron la pantalla y el público conectó con su historia. Poco después, los actores confirmaron su noviazgo en redes sociales y este verano, para celebrar su primer aniversario juntos, viajaron a Francia en febrero pasado y mostraron la intimidad de su viaje soñado a Europa. Ahora, se mostraron nuevamente muy enamorados y enfocados en su relación amorosa.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto en la Gala de CARAS (Crédito: Leandro Ezequiel Ramírez)

Los looks combinados de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto para la Gala de CARAS

En cuanto a los looks elegidos para asistir a la gala de CARAS por sus 33 años, la pareja optó por conjuntos sofisticados y fieles a su impronta personal. Esteban Lamothe apostó por un clásico infalible: un smoking negro combinado con camisa blanca y moño, logrando un estilismo elegante y atemporal.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto en la Gala de CARAS (Crédito: M. Dubini)

Por su parte, Débora Nishimoto eligió un outfit audaz y moderno que rompió con lo tradicional. La actriz que nació en la Argentina pero tiene ascendencia japonesa deslumbró con un mini vestido negro de inspiración sastrera, con escote off the shoulder y una estructura de gran volumen en tela de tul, que aportó dramatismo y personalidad. Su look se completó con medias blancas translúcidas y zapatos negros de pulsera, una combinación que sumó un aire fashionista y vanguardista.

Débora Nishimoto en la Gala de CARAS (Crédito: Leandro Ezequiel Ramírez)

Su beauty look acompañó a la perfección: llevó el cabello recogido con flequillo recto y un maquillaje que resaltó sus facciones, con labios en tono rojo que aportaron un toque de sofisticación. Más allá de la moda, lo que verdaderamente se destacó fue la fuerte conexión entre ambos. De esta manera, la noche a puro amor de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto en la Gala de CARAS contó con admiración mutua y gestos de complicidad y química, que los consolidó como una de las parejas más queridas del ambiente artístico.