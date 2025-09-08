Adiós al pantalón palazzo: Pampita apuesta al sastreto clásico y anticipa la tendencia que se viene

Pampita es uno de los íconos más importantes de la moda en Argentina. Con cada una de sus apariciones, genera conversación y, en muchas ocasiones, define el rumbo de las tendencias locales. En esta oportunidad, la conductora sorprendió con un estilismo que parece anticipar lo que se impondrá durante las siguientes temporadas.

Lejos del protagonismo absoluto que tuvieron los pantalones palazzo, Pampita dio un giro hacia el sastreto clásico. Con un total white de lineas simples y sofisticadas, este atuendo se posiciona como una mezcla de elegancia, poder y modernidad que se ha de convertir en un must-have.

El impresionante total white de Pampita

El conjunto elegido por Pampita está compuesto por un pantalón recto de corte sastrero y una chaqueta blanca que aporta estructura y sobriedad al look. La elección del blanco como tono único, refuerza la estética minimalista, al tiempo que transmite frescura, sofisticación y elegancia.

El detalle que potencia el atuendo y estiliza la figura de la modelo es el cinturón, también en blanco que, además de marcar la cintura, aporta equilibrio al look. Con esta combinación, la conductora confirma que los básicos bien combinados pueden elevar cualquier outfit.

Los accesorios que elevan el look de Pampita

Los accesorios deben ser seleccionados cuidadosamente para potencial el look, y esto es algo que tiene claro Pampita, quien en esta oportunidad apostó por la elegancia clásica. La modelo optó por accesorios dorados que aportan luz y contraste al blanco absoluto, sumando un toque de lujo sin caer en excesos.

Pampita

El estilismo se completa con zapatos de tacón en el mismo tono dorado, un recurso que armoniza con las joyas y aporta continuidad visual. En cuanto al beauty look, la conductora eligió llevar el cabello suelto, logrando un contraste equilibrado entre el refinamiento del conjunto y la frescura natural de su peinado.

Con este outfit, Pampita no solo confirma su lugar como referente de moda, sino que también adelanta un cambio de paradigma: la despedida del pantalón palazzo y el regreso del sastrero clásico, una tendencia que promete instalarse con fuerza.