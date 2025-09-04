Pampita recibió el reclamo en vivo de su hijo Bautista Vicuña: en qué es "floja" como mamá

Carolina “Pampita” Ardohain muestra siempre su lado profesional y auténtico ante cámara, sobre todo cuando está frente al micrófono. Sin embargo, este miércoles quien se robó todas las miradas fue su hijo Bautista Vicuña, el mayor de los hijos varones que tiene en común con el actor Benjamín Vicuña, quien le remarcó una debilidad culinaria.

Con mirada cómplice y con total sinceridad, el adolescente confesó que la nacida en La Pampa está “media floja” cuando hay que preparar la comida.

Pampita junto a Bautista Vicuña | Twitter

La complicidad de Bautista Vicuña y Pampita

Pampita está llevando a cabo la conducción de Los 8 Escalones, el ciclo de preguntas y respuestas onde los participantes van escalando de nivel a medida que van respondiendo con éxito diferentes cuestionarios de cultura general y actualidad. Cada año, el programa trae propuestas innovadoras para captar la atención de los espectadores y concursantes. Es por esta razón que este año se implementó la participación de famosos acompañantes, siendo invitado Benjamín Vicuña el invitado de la emisión del miércoles.

"Según una encuesta realizada en 2012 en Inglaterra por Food Network, ¿qué porcentaje de hombres considera que su pareja se siente bajo presión por cumplir las habilidades culinarias de la suegra? ¿5 por ciento, 10 por ciento o 15 por ciento?", preguntó la top model a los aspirantes al millonario premio, desencadenando así una divertida charla entre madre e hijo.

Fue en este momento que la polifacética modelo miró a su hijo para charlar de su faceta más íntimo: ¿Mamá es buena suegra o no?". Bautista no lo dudó ni un segundo y respondió con fuerza: "Mi mamá es rebuena suegra". Sin embargo, al referirse a sus habilidades culinarias, Pampita indagó: "Soy rebuena suegra, pero en la cocina, Bauti, ¿qué onda?". Fue en este momento en el que leí el comentario que asombró a los asistentes y al público: "Sí, en la cocina está medio floja".

Fiel a su estilo risueño y alejada de las polémicas, trata de equilibrar estas cosas: "Bueno, pero yo lo compenso con otras cosas, amo a todas las nueras, a todas. ¡Es importante! Las mimo, las amo”.

Pampita y Bautista Vicuña | Twitter

Este ping pong entre Pampita y Bautista Vicuña fue compartido por el propio director en sus redes sociales a raíz del orgullo que siente por su heredero y la complicidad y el cariño que los une. Por otro lado, en las redes sociales resaltaron lo educado y lo “dulce” que es el joven, mientras que su madre también recibió comentarios de cariño resaltando su carisma y autenticidad en la conducción en el programa vespertino de El Trece y su manera de salir airosa ante situaciones inesperadas.

