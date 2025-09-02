Pampita reveló el incómodo momento que vivió con el actor Robert De Niro: "Me dijo que no"

En una reciente emisión del programa Los 8 Escalones, Pampita reveló una situación que vivió con Robert Deniro. La anécdota de la presentadora surgió luego de que Barbie Simons preguntara a los concursantes la edad del reconocido intérprete, lo que dio pie al relato de mediática.

Pampita

Pampita recordó el momento con sumo detalle: “Yo le pedí una foto una vez y me dijo que no. Hay otro más. Esperé un montón de tiempo”. Según explicó la conductora del programa, el encuentro se dio en un restaurante, y que ya había sido advertida de no molestarlo.

El incómodo encuentro de Pampita con Robert De Niro

Pampita explicó que las personas que trabajaban en el restaurante le pidieron no molestar al actor, algo que ella entendió porqué aseguró que ya lo ha vivido: “Lo entendí porque a mí me pasa. Entonces me fui fuera del restaurante y dije ‘cuando termine y salga lo molesto afuera del restaurante’. Tardó un montón en comer. Bueno, me quedé sentada en la vereda. Cuando lo veo salir le pregunto. ‘¿Me puedo sacar una foto?’ Y me dice ‘no, no, hoy no estoy bien’. Como que no quería salir en mal estado. Estaba con barba, qué sé yo. Y se fue. Y lo vi irse”, comenzó.

Fiel a su estilo, Barbie Simons quiso saber cuánto tiempo estuvo Pampita esperando a Robert De Niro. “Como una hora y media sentada en la vereda”, respondió la presentadora resignada, mostrando la magnitud de su paciencia y el respeto que tuvo por el actor.

Lejos de molestarse, Pampita dejó claro que entendió por completo la actitud de Robert De Niro: “No, no, yo lo entendí porque a veces me pasa que me sacan una foto espantosa. Yo tengo una muy mala que me sacaron una vez en el gimnasio y que hasta el día de hoy dicen ‘Pampita sin maquillaje, Pampita con maquillaje’. Entonces yo lo entendí como que entendí que está bien. Él no quería salir así en la foto”, afirmó.

Robert De Niro

Para cerrar la anécdota, Pampita volvió a reafirmar la admiración que siente por Robert De Niro: “Yo lo sigo admirando igual. Es uno de los actores favoritos de mi familia. Yo te entiendo, Robert. Tenés razón”. Aunque varios de sus compañeros intentaron catalogar la actitud del intérprete como “ortiva”, la modelo se mantuvo firme en su postura.