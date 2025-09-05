Pampita anticipa como llevar el tono brownie que será tendencia del verano 2026

Pampita eligió el tono brownie para su último look, anticipando lo que será una de las apuestas más fuertes del verano 2026. Con una propuesta monocromática que combina estructura y diseño, la modelo mostró cómo adaptar esta gama profunda a un conjunto actual y funcional. Su elección se destaca por la coherencia entre las prendas, el corte definido y una paleta que gana protagonismo en la temporada.

Con un conjunto en tono brownie, Pampita marcó la nueva moda de la temporada 2026

Pampita volvió a marcar presencia con un look en tono brownie que adelanta una de las apuestas más claras para el verano 2026. En una reciente aparición, la modelo eligió un conjunto de dos piezas en esta gama cromática profunda y elegante, que se impone como protagonista de la temporada. Su elección combina estructura, color pleno y detalles que definen una estética contemporánea.

Pampita

El color que lució la modelo, ubicado entre el chocolate y el terracota, se posiciona como alternativa a los neutros clásicos. Su intensidad permite construir looks monocromáticos con carácter, sin perder sobriedad. Esta paleta, vinculada a la tierra y a los materiales naturales, se adapta tanto a prendas clásicas como a diseños más urbanos.

A través de sus redes sociales, Pampita compartió una serie de fotos donde se la ve lucir un conjunto compuesto por un pantalón estilo sastrero de corte recto, con caída limpia y terminación prolija. Esta prenda, que estiliza sin rigidez, se consolida como una opción versátil para el verano, ideal para combinar con tops livianos o blusas amplias.

Pampita

Por su parte, la presentadora completó su look con un top estilo chaleco, sin mangas y con cierre frontal, que presenta un escote halter pronunciado y deja parte de la espalda al descubierto. Este diseño se adapta a distintos eventos sin perder elegancia ni estructura, logrando una propuesta cuidada y combinable con distintos estilos.

El estilismo de Pampita se completa con sandalias stiletto altas en tono a juego, que suman altura y acompañan la línea del conjunto monocromático sin interferencias. Este tipo de calzado estiliza la figura y refuerza la estética elegante del look. En la misma línea, eligió llevar como accesorios pulseras XXL en tono dorado que suman brillo y contraste al atuendo.

Pampita

La elección del chaleco como prenda central confirma su regreso como pieza clave del vestidor femenino. Con cortes ajustados y propuestas que resaltan la silueta, se transforma en una opción fresca y funcional para el verano. Junto al pantalón sastrero en un look monocromático en tono brownie, la presentadora combinó a la perfección sensualidad y elegancia.

Pampita

Pampita mostró cómo llevar el tono brownie, que será el color tendencia del verano 2026, a través de un conjunto que combina sastrería liviana, cortes definidos y una paleta profunda. Su elección refuerza la presencia de este color en las propuestas actuales, y lo posiciona como una alternativa versátil para la temporada.

