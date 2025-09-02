Wanda Nara dejó en claro que no le gusta que los periodistas estén del lado de Mauro Icardi y que brinden informaciones que puedan perjudicar su imagen. De hecho, en el último móvil que brindó a Puro Show (eltrece) se cruzó con Angie Balbiani por considerar que tiene algo personal con ella ya que suele leer los expedientes judiciales de su guerra mediática con el futbolista y los informes que realiza el Ministerio Público Tutelar sobre sus hijas, Francesca e Isabella Icardi, los cuales no la dejan bien.

Bajo este contexto, la periodista del ciclo de espectáculos reveló que le llegó una llamativa versión sobre la supuesta teoría que tendría la conductora sobre ella y por la cual no dudó en enfrentarla hace algunas semanas. ¿Lo más llamativo? Esta información involucraría a Pampita de forma inesperada.

Revelan la jugada que Wanda Nara especula que le hará Pampita para perjudicarla

Angie Balbiani mantuvo un fuerte cruce con Wanda Nara cuando la mediática bajó del avión, tras su estadía en México grabando "Love is blind", y realizó polémicas acusaciones contra Mauro Icardi. Desde ese entonces, la modelo dejó en claro que la información y la postura que mantiene la periodista en Puro Show (eltrece) no le gusta para nada ya que para ella estaría apoyando a su expareja.

Sin embargo, la panelista negó que esto sea así como también tener algo personal contra ella. Por esta razón, Angie no se quedó con los brazos cruzados y buscó el origen de por qué Wanda suele cruzarla. En este sentido, expresó que según le contaron habría una particular teoría sobre qué piensa la presentadora sobre ella.

"Me cuentan que ella pensaría que yo tengo un hostigamiento personal porque Pampita se querría quedar con su puesto de trabajo", reveló Angie Balbiani dejando a todos sorprendidos. Luego, con una sonrisa en su rostro aclaró: "Lo cuento como un chiste porque quiero creer que ella es más inteligente".

Sus compañeros también soltaron carcajadas sin poder creer el supuesto pensamiento que tendría Wanda Nara sobre las informaciones que brinda la comunicadora del ciclo. Por su parte, Fernando Iglesias agregó que "estas teorías conspirativas son muy comunes en el ambiente" y expresó: "Seguro piensa 'esta me está operando porque seguro Pampita quiere conducir Masterchef, entonces...".

Ante los comentarios de sus colegas, Angie Balbiani manifestó que si este rumor es cierto le haría pensar que es como "un ente sin voluntad propia" y realizó una importante aclaración: "No estoy a favor de Mauro y la China sino que doy información que incomoda".