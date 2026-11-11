Adiós al flequillo cortina: Emily Ceco reveló su técnica infalible para crear el see-through bangs

Durante su paso por Love Is Blind, Emily Ceco lucía su característica melena rubia, larga y suelta, siempre peinada con raya al medio. Sin embargo, en los últimos meses, la influencer sorprendió con un radical cambio de imagen al incorporar el flequillo a su look. Ahora, volvió a llamar la atención en las redes sociales al compartir un video en el que mostró cómo decidió retocar su cabello con sus propias manos, sin necesidad de pasar por la peluquería.

El flequillo estilo see-through bangs de Emily Ceco

En las últimas horas, Emily Ceco volvió a sorprender con un nuevo cambio de look. La influencer decidió dejar atrás el clásico flequillo cortina, de mayor volumen y más tupido, para apostar por una versión mucho más liviana y descontracturada: el see-through bangs. Sin necesidad de recurrir a un estilista, la creadora de contenidos se grabó frente al espejo mientras se retocaba su cabello ella misma. Con una tijera en una mano y el mechón de flequillo en la otra, mostró cómo se animó a renovar su imagen con una técnica sencilla que se puede realizar en casa.

Emily Ceco cortándose el flequillo | Instagram

En las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram se la puede ver tomando una pequeña cantidad de cabello de la parte delantera, cuyo largo ya sobrepasaba visiblemente sus ojos. A diferencia de los flequillos tradicionales, que suelen cubrir buena parte de la frente y tienen una estructura más compacta, esta tendencia se caracteriza por trabajar con mechones finos y separados, dejando espacios entre ellos. El resultado es un flequillo ligero, de apariencia traslúcida, que permite entrever la frente y aporta movimiento al rostro sin generar un corte demasiado marcado. Su largo puede variar, aunque generalmente se lleva a la altura de las cejas o ligeramente por debajo, con las puntas desmechadas para lograr un acabado natural.

El flequillo estilo see-through bangs de Emily Ceco: el corte ideal para el verano

Una de las grandes ventajas de los see-through bangs es que ofrecen una alternativa mucho más fresca y cómoda, especialmente durante los meses de verano. Al utilizar menos cantidad de cabello, no generan tanto peso sobre la frente ni producen la sensación de llevar una capa compacta de pelo sobre el rostro. Además, al dejar espacios entre los mechones, permiten una mayor ventilación y evitan que la zona quede completamente cubierta, algo que puede resultar molesto en los días de altas temperaturas. También son una buena opción para quienes buscan renovar su imagen sin hacer una transformación demasiado radical, ya que enmarcan las facciones de manera delicada y conservan parte de la naturalidad del resto del cabello.

Otra de sus ventajas es su versatilidad: se puede llevar lacio, con una leve curvatura hacia adentro o con las puntas ligeramente abiertas para conseguir un efecto más descontracturado. Incluso, al tratarse de un flequillo con poca densidad, resulta más sencillo integrarlo al resto del pelo cuando se busca despejar el rostro. En el caso de Emily Ceco, esta nueva apuesta acompaña la transformación en su imagen que viene mostrando durante los últimos meses y le suma un aire fresco y juvenil a su rostro.

Emily Ceco | Instagram

Emily Ceco encontró en el see-through bangs una forma de renovar su imagen sin perder la esencia de su melena rubia. Con un flequillo más liviano, fresco y fácil de adaptar a distintos peinados, la influencer se animó a experimentar con su look, dejando en claro que, a veces, un pequeño cambio en el corte puede transformar por completo el estilo. Una apuesta que, además de seguir las tendencias de la temporada, resulta ideal para afrontar los días de calor.