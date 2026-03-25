Love is Blind:condenaron a 15 años de prisión Santiago Martínez tras la denuncia de Emily Ceco

En febrero de 2025, Emily Ceco denunció pública y judicialmente a su entonces marido Santiago Martínez. La pareja había saltado a la popularidad luego de conformarse en el reality Love is Blind en su versión de la Argentina. El ciclo conducido por Wanda Nara y Darío Barassi, y emitido por Netflix, se trata de un formato internacional y luego de mostrar el amor en pantalla, fue epicentro de la peor cara de la violencia tras una ejemplar condena judicial.

La joven denunció a su esposo por violencia de género y narró escalofriantes situaciones donde su vida estuvo en riesgo. Desde entonces, Martínez estaba detenido y este miércoles 25 de marzo se llevó a cabo el juicio en su contra. Finalmente, fue condenado a 15 años de prisión por el delito de tentativa de femicidio, privación ilegal de la libertad y lesiones reiteradas.

Juicio y condena a Santiago Martínez: la denuncia de Emily Ceco

Love is Blind es uno de los reality de formato internacional más exitoso, que propone un grupo de mujeres y hombre puedan conocerse, formar pareja y casarse. El ciclo llegó a la Argentina en 2024, con la conducción de Wanda Nara y Darío Barassi, y también tuvo una gran aceptación del público con 16 participantes mujeres y 16 hombres, que muchos de ellos encontraron lo que buscaban: el amor de pareja.

Pero la polémica llegó meses más tarde, cuando la participante Emily Ceco denunció a Santiago Martínez, con quien contrajo matrimonio en el reality, por violencia de género. El joven fue detenido y desde febrero del 2025 se lleva a cabo el proceso judicial correspondiente que culminó con una condena de 15 años de prisión.

"No lo puedo creer, siento que se terminó. No quiero festejar pero por fin voy a tener paz, me va a costar mucho. Se hizo justicia por mi, por Nicole, por Carolina y por Pamela, que también fueron victimas de Santiago Martínez. Tal vez no se saben sus nombres, pero también lo sufrieron", fueron las palabras de Emily Seco en diálogo con Puro Show (eltrece), minutos después de conocer la determinaión de la Justicia.

Visiblemente emocionada, indicó que esta sentencia es reparadora para ella pero no olvido de otras mujeres que sufrieron violencia por parte de Martínez. Además, indicó que estos próximos 15 años tendrá paz y espera que cuando su expareja salga de la carcel también y que " la Justicia la acompañe cuando salga". "Intentó matarme cuando yo le di todo de mi, no sé qué puede llegar a hacer conmigo después de 15 años en prisión", indicó con temor.

También, Emily indicó que actualmente está contenida psicológicamente y cuenta con el apoyo de su familia, quienes están atentos a cada momento de su vida para alentarla, si tiene momentos malos. "Eso es muy valioso porque sé que hay muchas personas que no tienen ese tipo de contención. Sa valora y se agradece que te saquen de un momento oscuro", agregó.

Tras la sentencia, Emily Ceco les envió un mensaje a las mujeres que se encuentran en su misma situación de violencia: "No tenga miedo de enfrentarse a la Justicia, es una situación que no le deseo a nadie contar una y otra vez las cosas que te hicieron. Pero la Justicia escucha, a mi por lo menos me escuchó. Espero que mi caso marque un precedente, no esperaron a que me mate para darle una condena. Les pedí eso, que no esperen a que yo esté muerta". Santiago Martínez estará 15 años preso.