De Netflix a la cárcel: la historia de Santiago Martínez, el ex "Love is Blind" condenado por violencia de género

Cuando se conocieron en Love is Blind Argentina, Santiago Martínez y Emily Ceco parecían ser una de las apuestas más exitosas del experimento romántico de Netflix. El reality, conducido por Wanda Nara y Darío Barassi, proponía una idea poco convencional: demostrar que el amor podía construirse sin la influencia de la apariencia física.

Love is Blind: sentenciaron a Santiago Martínez por la denuncia de Emily Ceco

En ese contexto, ambos lograron conectar, avanzar en el vínculo y convertirse en una de las parejas que llegó al casamiento civil. Lo que se mostró en pantalla fue una historia de enamoramiento y promesas de futuro. Sin embargo, lejos del universo televisivo y de la fantasía de “Love is Blind”, la relación terminó derivando en una causa judicial que conmocionó al mundo del espectáculo.

El calvario que vivió Emily Ceco tras el reality

Fue en febrero de 2025 cuando Emily Ceco denunció formalmente a Santiago Martínez por violencia de género, luego de mostrarse públicamente con un ojo morado y relatar el calvario que, según sostuvo, atravesó durante la convivencia. Para ese entonces, la pareja ya se había casado por registro civil y compartía la vida cotidiana en la casa de los padres de él.

Santiago Martínez y Emily Ceco

A partir de allí, la Justicia le otorgó a Emily Ceco una medida perimetral para impedir cualquier acercamiento de su exmarido. Además, el caso generó una fuerte repercusión pública. Santiago Martínez fue desvinculado del programa de streaming en el que participaba y distintas voces comenzaron a señalar la gravedad de lo ocurrido.

La condena que marcó un antes y un después

Finalmente, tras el juicio oral, la Justicia condenó a Santiago Martínez a 15 años de prisión por privación ilegal de la libertad y tentativa de homicidio agravada por el contexto de violencia de género, además de lesiones reiteradas. La sentencia se conoció luego de una semana de audiencias y representó un momento profundamente tranquilizador para Emily Ceco.

Santiago Martínez y Emily Ceco

Al salir del tribunal, la joven que protagonizó una de las temporadas más comentadas del reality de Netflix, no pudo contener las lágrimas y expresó el alivio que sintió tras escuchar el fallo: “No lo puedo creer. Siento que se terminó, por fin voy a tener paz”, dijo. También aseguró que la condena significó una forma de reparación, no solo para ella, sino también para otras mujeres que, según relató, habrían atravesado situaciones similares con Santiago Martínez