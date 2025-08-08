Juliana Awada mantiene un estilo de vida saludable y con conexión en la naturaleza. Con vacaciones donde puede recorrer ciudad históricas o escalar montañas, la ex Primera Dama mantiene su cuerpo lleno de energía y aventuras que se guardan en el recuerdo. Sin embargo, siempre lo acompaña de una alimentación completa durante todo el día. En las últimas horas, decidió mostrar la bebida energizante sin lactosa que prepara y consume cada mañana.

Juliana Awada

Juliana Awada y su bebida ideal para las mañanas

Juliana Awada es una influencia de la moda y el estilo de vida saludable. Siempre que puede, comparte a sus más de 2 millones de seguidores algunos tips que los pueden ayudar a comenzar a planear sus días llenos de actividades y alimentos balanceados. Incluso, llegó a escribir un libro de recetas, donde mostró sus secretos y sus talentos culinarios. Es por eso que, en las últimas horas, todos estuvieron atentos cuando compartió el licuado energizante sin lactosa que prepara y consume cada mañana, y que la acompaña tras sus rutinas de pilates y ejercicio.

La mañana de Juliana Awada

Ingredientes

Leche de coco

Banana

Arándanos

Proteína de chocolate

Preparación

Juliana Awada tomó las frutas de su invernadero privado para preparar esta receta simple y deliciosa. La cantidad de leche de coco depende del vaso que se utilice al consumir, y de esta manera ella pudo medir cuánto quería preparar. Al líquido le agregó la banana cortada y algunos arándanos lavados. Antes de comenzar a licuar, agregó una cucharada de proteína de chocolate en polvo, para ayudar en la recuperación y favorecer el crecimiento muscular después del ejercicio. Finalmente, lo licuó y lo disfrutó en su cómodo living.

El licuado energizante sin lactosa de Juliana Awada

Sus seguidores no tardaron en halagarle la bebida y probarla en sus casas. Juliana Awada no solo es una influencia en la moda, y una empresaria fashionista de lujo. Ella mantiene un estilo de vida que conecta la naturaleza, con el ejercicio y el ámbito culinario. En su búsqueda de encontrar tranquilidad y un equilibrio personal, encuentra recetas deliciosas que pueden ir luego de una rutina de pilates o yoga, dos de sus deportes favoritos.

A.E