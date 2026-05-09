Adiós al minimalismo frío: la tendencia japandi industrial que Flor Bertotti y Federico Amador tienen en la cocina de su casa

Alejada del minimalismo frío que durante años dominó las tendencias de interiorismo, la estética japandi industrial empezó a ganar terreno entre quienes buscan ambientes modernos pero cálidos. En esa línea se ubican Florencia Bertotti y Federico Amador, quienes, casi sin proponérselo, terminaron convirtiéndose en referentes de este estilo a través de los videos que comparten en redes sociales. Entre recetas, tutoriales y escenas de la vida cotidiana, la pareja de actores dejó ver una cocina donde el diseño, la funcionalidad y los detalles llaman la atención de los expertos en deco.

La cocina de Florencia Bertotti y Federico Amador

En las publicaciones que suben a Instagram, Florencia Bertotti y Federico Amador muestran una cocina luminosa, moderna y pensada para disfrutar. El espacio está dominado por el color blanco, presente en muebles, paredes y superficies lisas que aportan amplitud visual. A eso se suma una excelente iluminación natural que potencia aún más la sensación de armonía que transmite el ambiente.

Cocina de Florencia Bertotti y Federico Amador | Instagram

Uno de los detalles que más llama la atención son los estantes abiertos, donde se exhiben frascos, vajilla y utensilios perfectamente organizados. La disposición genera un efecto visual funcional, muy ligado al espíritu japandi, una tendencia que mezcla la calidez escandinava con la simpleza japonesa. Lejos de verse recargado, cada objeto parece tener un lugar específico dentro de una composición cuidada y práctica.

Las dos amplias mesadas de mármol son otro de los grandes protagonistas del lugar. Además de aportar elegancia, funcionan como espacios ideales para cocinar, grabar tutoriales o compartir desayunos y comidas familiares. Los electrodomésticos integrados acompañan la línea moderna del diseño y ayudan a mantener la estética limpia y ordenada que caracteriza a toda la cocina.

Cocina de Florencia Bertotti y Federico Amador | Instagram

El detalle en la cocina de Florencia Bertotti y Federico Amador que la hace única

Aunque predominan los tonos claros y neutros, en la cocina de Florencia Bertotti y Federico Amador la madera aparece estratégicamente en distintos detalles decorativos para sumar textura y un guiño de sobriedad. Ese equilibrio entre materiales industriales y elementos naturales es justamente lo que define a la tendencia japandi industrial, cada vez más elegida por quienes buscan ambientes sofisticados pero cómodos para la vida diaria. El resultado es un lugar moderno y cargado de personalidad.

En este marco, el matrimonio suele mostrar este espacio mientras realizan tutoriales de cocina, recetas simples o distintas actividades hogareñas. En varios clips se puede ver a Flor cocinando frente a cámara, con utensilios a la vista y una distribución práctica que facilita el movimiento dentro del ambiente.

Con un estilo que mezcla diseño contemporáneo, funcionalidad y detalles cálidos, la cocina de Florencia Bertotti y Federico Amador refleja una tendencia que gana cada vez más terreno en decoración de interiores en estos últimos años. A través de las imágenes y videos que comparten en redes sociales, la pareja deja en claro que el corazón de la casa puede ser moderna y elegante sin resignar comodidad ni practicidad, teniendo como horizonte las últimas tendencias que marcan el pulso.

NB