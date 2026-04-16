Florencia Bertotti y Federico Amador disfrutaron de sus vacaciones en el Caribe

Florencia Bertotti y Federico Amador se tomaron unas vacaciones en Caribe y desde un destino paradisíaco compartieron postes súper románticas, con paisajes dominados por palmeras y amplias playas enmarcadas por arenas blancas y aguas turquesas.

Juntos desde 2010, los actores compartieron imágenes a pura complicidad, que evidencian clima de amor y alegría que viven en su día a día.

La pareja viajó al Caribe y mostró la excelente etapa que transitan como pareja.

La historia de amor de Bertotti y Amador

La pareja se conoció mientras grababa la telenovela “Niní” y con el tiempo formaron una familia ensamblada con Romeo (hijo de Flor con el conductor Guido Kaczka) y Ciro y Vito (hijos de Federico). Si bien eligieron no casarse, su relación se afianzó a través del tiempo y es una de las más sólidas del ambiente.

Mientras Federico se dedica a la producción y actuación, Flor sigue siendo una de las más solicitadas en el mundo actoral.

Los looks que eligió Bertotti para sus vacaciones

Florencia lució outfis frescos, como vestidos playeros con estampados florales, remeras con estampas flúos, bikinis en colores vibrantes, originales sombreros y anteojos de sol.

Mientras disfrutaba en medio del paraíso y feliz en su rol de productora, Bertotti no dejó de promocionar la obra que produce “Papá por siempre” con Martin Cam pilongo y Dani “La Chepi” que se presenta hasta mayo en el teatro Liceo.

La actriz también es productora de la obra “Papá por siempre” con Martin Campilongo y Dani “La Chepi.

16 años juntos: la fórmula para mantener vivo el amor de Bertotti y Amador

En la vida de los actores, el humor es un condimento indispensable y se divierten haciendo videos juntos o improvisando recitales donde Flor canta mientras su pareja toca la guitarra.

El juego es una constante en sus vidas al igual que la risa y la complicidad. Y sus hijos disfrutan con ellos, mientras ellos, siguen creciendo como pareja, como padres y como enamorados.

La pareja se conoció en la novela “Niní” y formaron una familia ensamblada con los hijos de cada uno.

En sus días en el Caribe, Florencia y Federico se deleitaron con la gastronomía caribeña repleta de nuevos sabores. En este 2026, además, Florencia estudia varios proyectos para hacer teatro y televisión y también tiene propuestas como cantante. Sin dudas una de las actrices más talentosas del medio con dos Martín Fierro en su haber.