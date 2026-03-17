Así fue el descontracturado cumpleaños de Florencia Bertotti: al aire libre, con Federico Amador e invitados especiales

Florencia Bertotti elige la naturalidad como estilo de vida, para cuidar a sus hijos y marcar su relación con Federico Amador. Es por eso que, para sus 43 años, decidió pasar un día rodeada de sus seres queridos, bajo el sol de un enorme campo. Los usuarios de las redes sociales pudieron disfrutar de algunas de las postales, en donde se destacó la compañía que la actriz recibió, las delicias dulces, y el enorme lugar donde pasó todo el domingo 15 de marzo.

El cumpleaños de Florencia Bertotti

El divertido cumpleaños al aire libre de Florencia Bertotti

Florencia Bertotti es una de las actrices más carismáticas y queridas de la televisión argentina. Su rol como Floricienta hizo que su sonrisa se destacara y quedara en el corazón de muchos usuarios. Es así como, al igual que su personaje, decidió mantener un estilo de vida rodeada de amor y al natural, mostrándose en sus redes sociales en todos sus momentos. El domingo 15 de marzo, cumplió 43 años y, para la ocasión, decidió pasar un día en el campo junto a sus amigos y familia.

El cumpleaños de Florencia Bertotti

Lejos de los que muchos cumpleaños al aire libre planifican, el de la actriz se destacó por ser descontracturado y libre. Cada uno de los invitados disfrutó de un almuerzo y merienda, rodeados de sus conocidos de siempre, y eligió la actividad que quiso hacer. Bertotti compartió las mejores postales que se tomó con todos los grupos, entre los que llamaron la atención los hijos de ambos, mientras lucía un cómodo conjunto de short de jean total white y camisa holgada XXL lila.

El cumpleaños de Florencia Bertotti

Al finalizar el día, Federico Amador se dedicó a encender las velas en una torta de lo que parecía ser de chocolate y crema. Sin embargo, el viento provocó las risas y complicó el épico momento. Por eso, mientras él intentaba seguir prendiendo la velita, los invitados le cantaron la famosa canción del cumpleaños a la actriz. Al terminar, ella se acercó y sopló, mientras su pareja sostenía el fuego, provocando risas y una celebración fuera de lo común.

Las palabras de Florencia Bertotti a su familia y amigos por el gran día

En su cuenta de Instagram Florencia Bertotti hizo una tierna publicación de su cumpleaños, destacando toda la compañía que tuvo en este día especial. De esta manera, escribió un tierno mensaje para sus seres queridos, y enterneció a sus seguidores. "Gracias vida. No puedo más que agradecer y valorar mucho todo el amor que siento, que me rodea. Cada día soy mas consciente de honrarlo y cuidarlo. Espero estar cada vez más a la altura", fueron algunas de sus palabras.

Las palabras de Florencia Bertotti

Los usuarios de las redes sociales y algunos de sus colegas famosos no dudaron en dejarle sus mensajes de felicitaciones en los comentarios, mientras que otros compartieron tiernas imágenes con ella en sus perfiles. Florencia Bertotti vivió un día a pura familia y diversión, en un cumpleaños descontracturado al aire libre. Federico Amador no dudó en planificar algunas sorpresas, de la mano de los niños de ambos y de todos los seres queridos que la rodearon en este día de campo.

A.E