Marley volvió a emocionar a sus seguidores con un video familiar cargado de ternura y amor. "¡Feliz cumple viejita!", escribió el conductor de Telefe tras compartió en su cuenta de Instagram el especial momento en el que junto a sus hijos, Mirko y Milenka. Como suele ocurrir cada vez que la familia se reúne, las imágenes de los nenes con su abuela, Oma, no tardaron en enternecer a sus fanáticos.

Mirko con su abuela Oma

El tierno regalo de Milenka y Mirko, los hijos de Marley, a su abuela Oma

Antes de llegar a la casa de su mamá, Marley grabó a Mirko y Milenka en el pasillo de su casa mientras preparaban la sorpresa para la abuela. Sin embargo, hubo un gesto que se robó toda la atención: Mirko, vestido con su traje de Taekwondo, mostró orgulloso el dibujo que había preparado especialmente para Oma. El regalo, firmado “De Mirko y Milenka”, estaba decorado con corazones de colores y reflejaba el enorme cariño que los nenes sienten por ella.

Oma, la madre de Marley, con Milenka

Con una sonrisa y mucha emoción, el conductor dejó ver cómo sus hijos viven cada encuentro con su abuela como un momento único. La pequeña Milenka, que cada vez gana más protagonismo en las redes sociales de Marley, también formó parte del tierno saludo familiar que rápidamente despertó miles de comentarios llenos de cariño.

Además del regalo hecho a mano por los chicos, el conductor armó un emotivo compilado de fotos y videos inéditos de Oma junto a sus nietos. En las imágenes se pudieron ver distintos momentos compartidos a lo largo de los años, desde postales de los nenes cuando eran bebés hasta tardes en familia, juegos y paseos. Una vez más, quedó demostrado el vínculo inseparable que une a la madre de Marley con sus nietos.

No es la primera vez que el conductor habla públicamente de la importancia de Oma en su vida. De hecho, en varias oportunidades aseguró que la llegada de Mirko significó un antes y un después para toda la familia. Incluso, tiempo atrás reveló que convertirse en abuela tuvo un impacto muy positivo en la salud de su mamá y que el amor por su nieto fue fundamental en su recuperación.

Con cada publicación, Marley deja en claro que Oma ocupa un lugar central en la crianza de Mirko y Milenka. Esta vez, el conductor volvió a mostrar la faceta más íntima y sensible de su familia con un cumpleaños lleno de amor, recuerdos y dibujos hechos con el corazón.