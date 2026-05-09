Así es la cocina de Isabel Macedo: minimalista, tecnológica y adaptada a sus dos hijas

Isabel Macedo llamó la atención en las últimas horas al compartir un video desde la cotidianeidad de su hogar. Lejos de los sets de grabación y de atuendos glamorosos, la artista dejó ver su lado más relajado y familiar. En el posteo, los usuarios notaron la decoración que posee su cocina y quedaron deslumbrados.

Isabel Macedo abrió las puertas de su cocina moderna y funcional

Isabel Macedo volvió a conquistar a sus seguidores con una tierna publicación casera junto a su hija Julia. Mientras preparaban una torta entre risas, gestos cómplices y mucha dulzura, la actriz de Margarita también dejó ver uno de los espacios más importantes de su hogar: su cocina.

Lejos de una cocina recargada, Isabel Macedo eligió una decoración basada en líneas simples, colores claros y una distribución pensada para la comodidad cotidiana. El blanco domina gran parte del ambiente y aporta amplitud visual, luminosidad y sensación de orden. Además, los muebles lisos, sin demasiados detalles visibles, siguen una tendencia contemporánea muy utilizada en las casas modernas: el minimalismo cálido.

Isabel Macedo

Uno de los elementos que más llamó la atención en Instagram fue el gran horno empotrado en color plateado, integrado dentro de una estructura de alacenas blancas de diseño recto. Esta combinación genera un fuerte contraste visual y suma sofisticación al sitio. La cocina también cuenta con electrodomésticos de acero inoxidable, como la heladera de doble puerta con dispenser incorporado.

Otro detalle que cautivó a los usuarios que siguen a Isabel Macedo fue la isla de su cocina, que es protagonista del video que subió a su red social ya que se muestra junto a su hija Julia mezclando ingredientes y preparando una torta. La mesada se destaca por llevar una superficie clara simil mármol en tonos neutros.

Cocina abierta, iluminación natural y paleta neutra

La cocina de Isabel Macedo se caracteriza por ser amplia y estar integrada al resto de la casa mediante un concepto abierto, una tendencia cada vez más elegida porque permite conectar los distintos espacios sociales del hogar. Por otro lado, se destaca por su iluminación natural y paleta neutra, que generan un entorno relajante y elegante al mismo tiempo.

Así es la cocina de Isabel Macedo

En cuanto a la decoración, Isabel Macedo apostó por un estilo despojado pero sofisticado a la vez. Este tipo de diseño ayuda a priorizar los espacios funcionales y visualmente livianos, especialmente en cocinas familiares donde el movimiento diario es constante. Así, sin buscarlo directamente, la actriz terminó mostrando mucho más que una simple receta y cautivó con su cocina moderna, elegante y funcional.

En resumen, la cocina de Isabel Macedo se llevó todas las miradas por ser minimalista, tecnológica y adaptada a sus dos hijas. Un espacio práctico, moderno y cálido que funciona como punto de encuentro con sus pequeñas, Belita y Julia, y su esposo Juan Manuel Urtubey dentro de su casa.