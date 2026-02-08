Así es la casa de Florencia Bertotti y Federico Amador: campestre, luminosa y moderna

Flor Bertotti y Federico Amador muestran, a través de las redes, cómo lograron transformar un espacio urbano en un verdadero refugio de armonía y estilo. Alejados del ruido, pero en plena ciudad, su casa refleja una estética cuidada, donde el diseño funcional se equilibra a la perfección con el espíritu cálido que ambos transmiten.

Con una impronta personal en cada rincón, la pareja apostó por un concepto donde predomina lo simple, lo natural y lo esencial. El resultado fue una vivienda luminosa y contemporánea que no solo responde a criterios estéticos, sino también emocionales.

Flor Bertotti festejando su cumpleaños en el living de su casa

Así es la casa de Florencia Bertotti y Federico Amador: moderna y minimalista

Desde que comenzaron la remodelación, hace varios años atrás, Flor Bertotti y Federico Amador tuvieron claro que querían una casa luminosa, acogedora y contemporánea, donde cada objeto tuviera sentido. Con una paleta de tonos neutros, pero decoraciones de colores vivos, muebles de líneas puras y materiales nobles, su hogar se convirtió en un fiel reflejo de ese estilo de vida relajado que promueven.

En la cocina, los detalles hablan por sí solos. Predomina el blanco, con superficies lisas, buena iluminación y estantes abiertos que dejan ver vajilla y utensilios en perfecto orden. Dos grandes mesadas de mármol y electrodomésticos integrados potencian el diseño moderno, mientras que los elementos y decoraciones de madera aportan calidez. Se trata de un ambiente donde todo invita a cocinar y compartir, algo que acompaña el costado influencer de Flor.

Cocina

El living es uno de los espacios más representativos del equilibrio entre lo luminoso y contemporáneo. Un gran sofá claro con almohadones en tonos tierra y rosados, una alfombra de estilo oriental y una mesa ratona blanca de mármol marcan la estética. Las cortinas de lino y la luz natural que entra a raudales desde el ventanal coronan el espacio. A un costado, una guitarra y una bandeja con velas y flores secas terminan de dibujar el perfil artístico y personal de Bertotti.

Living

El dormitorio principal, que cuenta con baño en suite, continúa con la línea de diseño del resto de la casa: paredes blancas, ropa de cama en tonos suaves, detalles verdes y una gran lámpara colgante que amplifica la luminosidad del ambiente. La presencia de plantas en uno de los sectores aporta frescura y vida.

Dormitorio principal

El baño es un gran ejemplo de minimalismo funcional y elegante al mismo tiempo. Sanitarios modernos, accesorios en blanco y madera, y un pequeño arreglo floral sobre el inodoro le dan un aire de spa casero.

En el hall de entrada cuelgan sombreros, camperas y se ve un banco de madera junto a una estantería con zapatos, también responde a esta estética despojada pero cálida, con todo organizado y en equilibrio.

Baño y hall

En cada rincón, Florencia Bertotti y Federico Amador logran que lo esencial se vuelva protagonista. Su casa luminosa y contemporánea no solo es un espacio que habitan, sino un reflejo de quiénes son y de cómo eligen vivir: alegría, belleza y autenticidad.