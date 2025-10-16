Agus Gandolfo, la esposa de Lautaro Martínez, destrozó a la supuesta amante de su marido: “Trabaja con señores mayores que le pagan palcos"

Agustina Gandolfo se cansó de una joven que sigue de cerca a su marido Lautaro Martínez. Por esta razón, decidió aparecer en su perfil de Instagram y dedicarle fuertes mensajes para que deje de alimentar los rumores de ser la supuesta amante de su pareja.

La furia de Agustina Gandolfo con una influencer que se muestra fanática de su esposo Lautaro Martínez

Agus Kogan, la supuesta tercera en discordia entre Rusherking y María Becerra, vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez, es señalaba como la supuesta amante de Lautaro Martínez ya que la joven no deja de presumir su fanatismo por el futbolista. Ante la repercusión que genera su cercanía con él, su esposa Agustina Gandolfo salió enfurecida a realizar un fuerte descargo contra la influencer.

Todo comenzó cuando la joven compartió en su red social de Instagram una imagen con la camiseta argentina y donde se la ve disfrutando del partido. Sin embargo, dos detalles llamaron mucho la atención de los usuarios y causaron sospechas de romance con el delantero. El primero fue que se mostró en un palco, algo que no es fácil de acceder, y el segundo que grabó a Lautaro Martínez.

Agus Kogan

Muchas mujeres que vieron este contenido se pusieron de lado de Agustina Gandolfo y por eso decidieron etiquetarla para que esté al tanto de la polémica actitud de la modelo. Una de ellas comentó: "Ponele una perimetral". A lo que Agustina Gandolfo, lejos de evitar responder, escribió enojada: “Si me tuviese que preocupar por este cachivache chicos... nos reímos todos de ella”. A los pocos minutos, su mensaje fue borrado por Agus Kogan pero la esposa de Lautaro Martínez no se dio por vencida y retrucó: "Me lo borró jaja. Decía que si me tuviese que preocupar por este cachivache chicos. Nos reímos todos de ella".

Para dejarle bien en claro que le molesta que genere rumores de affaire con Lautaro Martínez, la empresaria continuó con sarcasmo: “No le quería dar engagement, pero le vamos a dar una mano, a ver si le llega algún laburo y no tiene que trabajar con señores mayores que le pagan palcos para presumir que se lo dio un jugador”. Así, también sacó a la luz cómo Agus Kogan obtendría estos prestigiosos lugares en los estadios.

Los mensajes de Agustina Gandolfo para Agus Kogan, la supuesta amante de su esposo Lautaro Martínez.

Cabe recordar que, desde hace tiempo, Agus Kogan, quien vive en Miami y asegura que trabaja en redes sociales, demuestra su amor por Lautaro Martínez. En una de sus publicaciones, lo muestra en el campo de juego mientras ella se encuentra alentándolo. "Etiquétenlo así lo ve. Te amo Lauti", expresó. En otra, provocó más revuelo al compartir un video con Yami Safdie y Manuel Turizo, en el que la canción es Amor prestado y narra sobre una persona que es la "tercera en discordia" en una relación. Varios comentarios de este posteo aseguraron que se refería a su historia con el deportista.

Sin embargo, la madre de sus hijos dejó bien en claro que las versiones no son ciertas y que la joven es quien alimenta este rumor para ganar popularidad. En resumen, Agustina Gandolfo, la esposa de Lautaro Martínez, destrozó a la supuesta amante de su marido, Agus Kogan. “Trabaja con señores mayores que le pagan palcos", afirmó y la dejó sin palabras.