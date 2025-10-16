La China Suárez y Benjamín Vicuña habían llegado a un acuerdo pero un llamado cambió todo: que pasó

La guerra entre la China Suárez y Benjamín Vicuña suma un nuevo capítulo. Luego de que trascendiera que habían retomado el contacto por sus hijos en común, Magnolia y Amancio, ahora salió a la luz que en ese intercambio de palabras no se pusieron de acuerdo y terminó todo mal como antes.

El pedido de la China Suárez que enfureció a Benjamín Vicuña

Desde que está en pareja con Mauro Icardi, la China Suárez no dudó un segundo en viajar a Turquía y vivir con él pese a que sus hijos tienen su vida armada en la Argentina. De hecho, logró que Nicolás Cabré firmara el permiso para que Rufina se pudiera instalar allá con ella. Sin embargo, Benjamín Vicuña decidió que sus hijos, Magnolia y Amancio, sigan instalados en su tierra natal. Por esta razón, la actriz se enojó con su ex y publicó un fuerte descargo en Instagram que generó repercusiones.

Desde entonces, se supo que la China Suárez y Benjamín Vicuña cortaron el diálogo que mantenían por sus pequeños en común, y comenzaron a "negociar" a través de sus abogados. Lo cierto es que, en los últimos días, salió a la luz una versión que señalaba que habían llegado a un acuerdo por el bienestar de ellos. Entre los principales puntos de este pacto de paz figura la decisión de no brindar entrevistas ni realizar declaraciones públicas sobre el otro para evitar que las diferencias personales se trasladen a los medios.

La China Suárez en Turquía con sus hijos, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña.

Además, la periodista Karina Iavícoli, quien reveló esta información en Intrusos (América), aseguró que "de a poquito empezaron a hablar por WhatsApp”. Sin embargo, este jueves 16 de octubre, revelaron en el noticiero matutino de eltrece que este intento de buena onda entre la expareja por la crianza de Magnolia y Amancio quedó atrás. "Eso quedó en el olvido en la misma semana. Se volvió a pudrir todo", afirmó May Martorelli en el ciclo.

Luego, la panelista reveló el motivo por el que se distanciaron nuevamente y cortaron el diálogo: "Lo que trasciende es que la China le habría pedido a Benjamín que los chicos se queden más días en Turquía". Luego, explicó que este pedido de la artista no le gustó para nada al actor y que sintió que ella "abusó de su confianza". May Martorelli insistió en que Vicuña no está de acuerdo con que sus hijos estén más tiempo en Estambul y principalmente que se encuentren allí el próximo 29 de noviembre porque es su cumpleaños.

Benjamín Vicuña y la China Suárez con sus hijos en común.

En el programa se pusieron de su lado y opinaron sobre la cantante: "China viví tu vida y no desorganices las rutinas de los chicos porque implica, no solo cambiar de colegio, sino también su entorno y sus actividades diarias". Asimismo, recalcaron la gran cantidad de horas que se la pasan viajando los niños para visitar a su mamá, ya que no es un destino cercano al país.

En este sentido, recordaron que en principio la determinación que habían tomado la China Suárez y Benjamín Vicuña es que Magnolia y Amancio estén 30 días viviendo con ella en Turquía y 10 con él en la Argentina. Habrá que ver si esto cambia o continúa igual ante la negativa del chileno de pasar menos tiempo con ellos.

En resumen, la China Suárez y Benjamín Vicuña habían llegado a un acuerdo, pero un llamado con un particular requisito de la joven cambió todo. De acuerdo a la nueva versión, la actual pareja de Mauro Icardi quiere que sus hijos pasen más tiempo en su nueva casa, lo que provocó la furia de su ex y generó que vuelvan a comunicarse a través de sus letrados.