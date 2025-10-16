Indiana Cubero es una de las influencers teen más observadas por su estilo fashionista y sus trabajos en diversas marcas de ropa. Sin embargo, la joven también expone algunos detalles de su vida privada con sus seguidores, para que estos tomen tips que les puedan servir en el día a día. Es así como los invitó a probar una exigente rutina de ejercicios que ella hace casi todos los días, y que la ayuda a fortaleces los músculos y mantenerse activa.

Indiana Cubero

Indiana Cubero mostró la exigente rutina de entrenamiento que mantiene

Nicole Neumann no duda en transmitirle a sus hijas los beneficios de un estilo de vida saludable, ya sea en la alimentación como en el deporte. Ella busca actividades que activen sus energías, además de trabajar su fuerza, y su hija mayor, Indiana Cubero, también opta por una rutina y a ejercicios divertidos que puede hacer durante su acelerado día escolar. Es por eso que elige andar en bicicleta con su hermana o pádel con sus seres cercanos.

Indiana Cubero

En ocasiones, sigue los pasos de su mamá y prioriza la fuerza y el entrenamiento exigente para su trabajo como modelo. En su cuenta de Instagram, subió muchas veces sobre la rutina que se arma con su papá en el gimnasio o entre aparatos de fitness que tenga en su casa. En las últimas horas, se mostró en el patio de su casa, entrenando sin compañía, y le enseñó a sus seguidores algunos de los ejercicios que realiza, y la mantienen activa durante todo el día.

La joven prioriza una rutina que la mantenga saludable, y la ayude en su trabajo como modelo. Es por eso que arranca su día con sentadilla y salto, para darle fuerza al glúteo; y continúa con dos tipos de ejercicios para activar los abdominales. También se preocupa por mantener con fuerza los laterales de esta parte del cuerpo, y los brazos con un ejercicio de trote leve. Finalmente, y para cuidar a su cuerpo agotado, termina con un estiramiento, al mejor estilo de yoga.

Los seguidores no tardaron en halagar la exigente rutina de entrenamiento que ella se propone, y de destacar la fuerza que tiene para mantenerla activa en todo momento. Indiana Cubero es una de las adolescentes influencers más observadas por las redes sociales. Su pasión por la moda la llevaron a hacer una influencia de la industria, pero también a que priorice su salud en todo momento, dando tips para que todos puedan seguirla en su día a día.

A.E