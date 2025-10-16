Estalló la polémica por el look de Isabel Macedo en el casamiento de su hijastro: "Pensó que se casaba ella"

Isabel Macedo es una de las actrices que mejor marca tendencia en las redes sociales. Sin embargo, a pesar de su acertado gusto por diversas prendas y colores, en las últimas horas generó polémica al mostrar uno de sus looks más elegantes. La villana de Florincienta y Margarita mostró las mejores postales del casamiento de su hijastro, y los expertos fashionistas saltaron en su contra debido al atuendo que optó para la ocasión, haciendo estallar el escándalo.

El polémico look de Isabel Macedo para el casamiento de su hijastro

Isabel Macedo estuvo bajo la mirada de los fanáticos de la moda, durante las últimas semanas. La actriz fue apuntada durante los Martín Fierro por tener un look parecido a una de las actrices revelación de Margarita, y los usuarios no tardaron en pronunciarse en contra. A pesar de ser muy querida por todos los que adoran su estilo fashionista, en las últimas horas de nuevo fue parte de una polémica parecida, esta vez durante el casamiento de civil de su hijastro.

En su cuenta de Instagram, la villana de Floricienta compartió las mejores postales de la boda de Marcos Urtubey, hijo de su pareja Juan Urtubey, y María Flor Diaz Montaño. La familia posó con una sonrisa en el rostro, y ella escribió: "Celebrando el amor". Sin embargo, los expertos fashionistas no dejaron pasar el look que Macedo eligió para la ocasión, y las críticas al respecto comenzaron a caerle entre los comentarios de halagos y felicidades.

Isabel optó por un conjunto sastrero, de saco, chaleco y pantalón, de un color amarillo que hacía parecer que era blanco. En la cultura, se opta por no usar colores claros cuando se es invitado a un casamiento, y esto fue lo que lanzaron enojados los usuarios contra el look. "Mira que había colores y la mina en el casamiento del hijastro se viste de blanco. La odia", "No daba el color por más que haya sido un civil. Hay muchísimos para elegir", "Pensó que se casaba ella", y "¿En qué planeta se te ocurre ir de beige a un casamiento?" fueron solo algunos de las duras críticas que recibió en el posteo, y que hicieron crecer la polémica.

Isabel Macedo decidió ignorar los dichos de sus seguidores, y no se pronunció al respecto. Por el contrario, compartió dos posteos del evento. Mientras que en uno celebraba con su familia, con el otro lucía el look completo y mostraba cómo lo había combinado con unos tacos del mismo color. Las polémicas fashionistas siguen a la actriz en las últimas semanas, y ella se vuelve centro de críticas por los atuendos que opta para cada ocasión.

A.E