En julio de 2025, Nicolás Vázquez y Gime Accardi sorprendieron al anunciar su separación tras 18 años de amor. La decisión de la expareja trajo consigo diversas especulaciones sobre los motivos de esta determinación, y la infidelidad fue uno de los más resonantes a tal punto que fue la actriz que brindó un descargo ante las cámaras y admitió que fue ella quien se involucró con otra persona cuando aún estaba en pareja.

Pero tras la “confesión” de Gime, Nico no quedó fuera de las críticas ante la gran cercanía que mantenía con Dai Fernández, su co-protagonista de Rocky, la obra de la que está al frente. La también actriz siguió señalada como la tercera en discordia y tras tres meses de ese momento, el actor blanqueó el inicio de este nuevo romance. Además, reveló la charla que tuvo con su expareja tras esta nueva etapa de su vida.

Nicolás Vázquez con nuevo romance: qué habló con Gime Accardi

Fueron 18 años de amor los que compartieron Nicolás Vázquez y Gime Accardi en una historia de amor que conquisto a muchos. Por ello, su ruptura y rápido divorcio tomó por sorpresa y se llenó de especulaciones respecto a los motivos que los llevaron a ser determinantes. Pese a las teorías, la expareja dejó en claro que atravesaron una larga crisis y fue en ese entonces que la actriz se involucró con otra persona, y este habría sido el detonante para decidir separarse.

Pero desde hace meses resuena que es Nico Vázquez quien habría comenzado una nueva historia de amor, con su compañera de elenco, Dai Fernández, y pese a reiteradas negativas, es ahora que el actor decidió contar que las especulaciones son ciertas. “Estamos bien. Es algo de muy poquitos días”, contó en Sálvese quien pueda (América).

“Tratando de procesarlo porque hace cuatro meses y medio la estaba pasando mal y ahora estoy tratando de sentirme bien y de que esté todo ordenado. Entiendo que es un quilombo para la gente, quizás, más que para nosotros que sabemos cómo es la historia", agregó sobre la repercusión de este blanqueo que ya había hecho durante el fin de semana.

Y en medio de esta gran ola de críticas que recibió, al blanquear un romance con el que se especula desde hace meses, Nico Vázquez dejó en claro que su vínculo con su vínculo con Gime Accardi es muy bueno y ambos busca estar bien, por lo que tras su nueva relación, lo habló con ella. "Me gustaría estar como quiero estar, como me siento de las puertas de mi casa para adentro. Me siento bien de vuelta y quiero lo mejor para todos, que es lo que hablamos ayer con Gime", indicó.

Con estas palabras, Nico Vázquez remarcó que quiere mantener su nuevo vínculo en privado y diferenciarlo al que tuvo con Gime Accardi, en el que ambos lo expusieron.