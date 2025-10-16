Detuvieron a Joel Ojeda, ex Gran Hermano: de qué se lo acusa

Joel Ojeda, quien saltó a la fama por su paso por Gran Hermano en 2023, fue detenido cuando se encontraba en el barrio de Muñiz, partido de San Miguel. La foto en la que lo se ve esposado trascendió en las redes sociales y generó fuertes repercusiones debido a la popularidad que ganó el joven en el reality de Telefe.

Joel Ojeda, ex Gran Hermano, detenido y acusado de una fuerte denuncia en su contra

Joel Ojeda atraviesa uno de sus peores momentos tras ganar popularidad en el reality Gran Hermano (Telefe). El exparticipante fue detenido en el partido de San Miguel por promocionar apuestas ilegales en sus redes sociales, algo que ya se lo habían prohibido y que él decidió seguir haciendo con total impunidad.

Según trascendió, el ex auxiliar de vuelo aprovechaba su llegada a las más de 460.000 personas que lo siguen en Instagram para que apuesten en este tipo de juegos. El periodista Ángel de Brito contó en su cuenta de X (ex Twitter) que la Lotería de la Ciudad, a cargo de Jesús Acevedo, realizó más de 30 allanamientos ordenados de manera conjunta por la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA), a cargo de Juan Rozas, el Ministerio Público Fiscal y la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFEIC) de San Isidro, a cargo de Alejandro Musso.

Joel Ojeda

A su vez, unos 2300 perfiles y publicaciones fueron bloqueados y se enviaron cerca de 100 Cartas Documento. En el allanamiento se encontró dinero en efectivo y computadoras que serán peritadas. Este caso saltó a los medios por su paso por el reality. Lo cierto es que en este tipo de plataformas ilegales, muchas son las figuras mediáticas que la promocionan y no toman consciencia de que hasta menores de edad pueden participar.

Noticia en desarrollo