Se conoció el motivo por el que se pelearon Julieta Ortega y Andrea Rincón: “No tenemos vínculo”

Recientemente en el piso de LAM, Ángel de Brito confirmó el quiebre de la amistad entre Julieta Ortega y Andrea Rincón: “Bueno, pelea de amigas, famosas, ¿no? Famosas, famosísimas… Ellas son Julieta Ortega y Andrea Rincón”. Desde hace tiempo, los rumores sobre su distanciamiento circulaban en los medios, pero recientemente se reveló el contexto y las razones detrás de este cambio en su relación.

Ángel de Brito

La situación fue comentada por Ángel de Brito como un distanciamiento natural entre amigas que alguna vez compartieron proyectos y momentos importantes: “Julieta le ayudó mucho a Andrea… Muchísimo. Sí, le hicimos una nota hace poco a Julieta y le preguntamos por Andrea Rincón, porque nos había llegado y nos dijo sí, no somos más amigas”. Este panorama preparó el terreno para que Julieta Ortega diera su versión sobre su vínculo actual con Andrea en una entrevista exclusiva.

Julieta Ortega confirmó el quiebre de su amistad con Andrea Rincón

Consultada por su relación con Andrea Rincón, Julieta Ortega confirmó que el vínculo ya no es el mismo: “No tenemos hace mucho tiempo ya el vínculo que teníamos. A veces pasa”. Explicó que, al igual que ocurre en las relaciones de pareja, en las amistades también puede llegar un momento en el que la cotidianeidad se pierda: “Uno puede querer a la persona, pero ya no tiene lo cotidiano”.

Julieta Ortega y Andrea Rincón

Además, Julieta Ortega hizo una confesión que tomó a todos por sorpresa: “Pasaron cosas que no haría pública, es nada grave, pero a veces las relaciones tienen un final también, las relaciones de las amigas”, explicó. Aun así, la actriz mantiene la cordialidad: “La cruzo a veces por el barrio, la saludo, está todo más que bien”.

La perspectiva de Andrea Rincón

Por su parte, Andrea Rincón negó que exista una pelea entre ambas: “No, peleadas no estamos… A veces te vas encontrando y a veces te desencontrás”. Señaló que sus caminos personales y espirituales fueron factores en el distanciamiento temporal: “Sí en cuanto arranqué mucho mi camino con la Iglesia, ella tomó como otro camino y no…”.

Julieta Ortega y Andrea Rincón

A pesar de la distancia, Andrea Rincón dejó en claro que el cariño por Julieta Ortega permanece intacto: “No hay nada que Julieta pueda hacer que haga que yo la deje de amar… El amor que siento por ella es incondicional”. Explicó que la relación puede variar en cercanía y frecuencia, pero el afecto y el respeto siguen presentes.