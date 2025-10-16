La presencia de Maxi López en MasterChef Celebrity sigue dando de qué hablar. Su participación en el certamen de cocina oficia de plot twist de la historia entre Mauro Icardi, Wanda Nara y el exfutbolista. En este sentido, el exmarido de la conductora del certamen de cocina comenzó a mostrar la hilacha y se animó a desafiar a la mediática rubia con un comentario que la dejó sin palabras.

Maxi López se sumó a las bromas a Wanda Nara

Las hornallas de MasterChef Celebrity ya se encendieron para los 24 participantes. Por una cuestión de logística y dinamismo, los cocineros amateurs fueron divididos en grupos para poder crear sus platos en las respectivas islas con la mayor comodidad. En esta oportunidad, fue el turno de Maxi López de demostrar sus dotes culinarios.

Maxi López y Wanda Nara en MasterChef Celebrity | Twitter

Al momento de presentarse ante los jurados, como es la costumbre de los expertos, le pidieron que bautice a su plato. "La bondiola de Wanda", exclamó el exdelantero. Anonadado y tratando de no caer en la tentación, Damián Betular le preguntó los motivos que lo hicieron llegar a este nombre. "En una época le gustaba la bondiola", confesó el autor del menú desatado la risa en todo el estudio.

No conforme con estas declaraciones y ante la escucha atenta de los evaluadores, el papá de Valentino, Constantino, Benedicto y Elle remató haciendo referencia al insólito episodio de Mauro Icardi con la empresaria de productos de belleza femenina: "Sé que ahora está más en la hamburguesa, pero este es un plato que cocinaba hace mucho tiempo". Este comentario dejó sin palabras a la presentadora de Telefe que sólo atinó a llevarse las manos a la boca para disimular su carcajada. Este comentario refiere a las conversaciones filtradas de Mauro con Wanda, en el que el mencionaba las partes íntimas con el nombre de esta comida.

Finalmente, la expareja volvió a tener un divertido ida y vuelta. Esta vez, la conductora del ciclo le preguntó cuántos idiomas sabía hablar. El exRiver se vanaglorió de los léxicos que adquirió siendo jugador y viajando por el mundo y respondió con suma naturalidad: “Cuatro”. A modo de ejemplo, utilizó de manera ingeniosa la palabra “hamburguesa” sellando uno de los momentos más icónicos del reality.

Por su parte, los espectadores recurrieron a las redes sociales para dejar sus impresiones al respecto. En líneas generales, esta puesta en escena es celebrada por el público que “aman” esta nueva versión de Maxi López, lejos de los escándalos y las guerras mediáticas. “¿Estamos todos de acuerdo que estamos amando a este Maxi López?", “Únicos amarlos” y “Maxi, ¡te perdonamos ya está! La estás rompiendo”, son algunos de los cientos de mensajes que dejaron los cibernautas aprobando su paso por la televisión argentina.

Mauro Icardi, Wanda Nara, Maxi López | Instagram

Los momentos en los que Maxi López y Wanda Nara mantienen una conversación frente a cámaras, son uno de los encuentros más esperados de MasterChef Celebrity. El pase de factura entre ambos por su conflictivo pasado es una fuente de atracción para los televidentes que no dejan de sorprenderse por esta nueva versión de la dupla. Los usuarios en redes destacan esta puesta en escena afirmando que les da contenido a la “novela turca”, mientras especulan sobre las posibles reacciones de Mauri Icardi en Estambul. No obstante, acá en Argentina, al menos, los protagonistas apelan al humor, pero sin dejarse de tirar “municiones pesadas”.

NB