Así está hoy Tomás Lescano, el hijo de Pablo Lescano que conquista en las redes sociales

Pablo Lescano es uno de los participantes de MasterChef Celebrity, y las redes sociales no dudan en mostrar su amor por el ícono de la música. Sin embargo, este nuevo desafío al que se subió viene acompañado de mensajes de apoyo de su familia y seres queridos. El cantante tiene cuatro hijos, a los que les da el lugar para que brillen, y uno de ellos se volvió furor en las redes sociales por su belleza y carisma. Tomás Lescano es uno de los dos varones mayores, que conquistó a los usuarios.

Pablo Lescano, Tomás Lescano

Tomás Lescano: el hijo de 23 años de Pablo Lescano y amante de los viajes

El 4 de octubre del 2002, Pablo Lescano y Cecilia Calafell se convirtieron en padres de su primer hijo juntos, Tomás. Él es el segundo de cuatro hijos que tiene el cantante, llamados Brian, Bianca y Mara. El joven mostró desde siempre pasión por lo que hacía su papá, y hasta llegó a acompañarlo en los escenarios, tocando el emblemático teclado de la banda Damas Gratis. Sin embargo, en los últimos años, comenzó a entrenar y conquistó a las redes sociales con su belleza.

Tomás Lescano y su familia

En todo momento, comparte fotos de la Selección Argentina, demostrando el fanatismo que tiene por ellos, y las mejores postales de sus viajes por el mundo. Con el tilde azul en su cuenta de Instagram, logró superar los 100 mil seguidores, que no dudan en estar atentos ante las actualizaciones del joven en su feed o en historias. Tomás no se ocultó de las redes sociales, y, por el contrario, mantiene un perfil público como su papá, a quien sigue acompañándolo en todo momento.

Tomás Lescano

Tomás no solo es fanático del fútbol argentino y de los viajes al exterior, sobre todo a las grandes ciudades del mundo. El joven es muy destacado por su estilo fashionista, que mezcla lo canchero con la elegancia. Camperas con bordados de gran tamaño, camisas de diferentes colores y, claramente, ropa deportiva, lo llevan a marcar tendencia entre los chicos de su edad, que mantienen un estilo similar, o halagan al hijo del cantante.

Tomás Lescano

Pablo Lescano se muestra orgulloso de sus hijos, y de que cada uno siga su camino por separador. Primero, Brian, quien fue reconocido por el cantante en el 2022, mantiene su perfil más bajo y oculto. Por su parte, Tomás es más perfil alto y se vuelve tendencia por su belleza y carisma. Bianca también utiliza las redes sociales, imponiendo moda y consejos para mamás. Por último, Mara tiene el usuario abierto a todos, y no duda en mostrar el amor que le tiene a su papá.

A.E