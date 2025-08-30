Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini se radicaron en Estados Unidos hace ya tiempo, y a través de sus redes sociales comparten su vida lejos del foco mediático. La modelo, que ahora es instructora de yoga, suele compartir fotos con su hija Aitana. La joven de 16 años heredó su belleza, su pasión por el baile y sigue los pasos de la top model ya que también es una apasionada de la moda.

Aitana Paladini heredó el estilismo de su mamá y marcó tendencia con los minivestidos del momento

El nombre de Aitana Paladini comenzó a tomar protagonismo en las redes sociales ya que su madre Rocío Guirao Díaz sube postales junto a ella y presume orgullosa su amor por la danza. La joven es seguida por más de 140 mil personas y desde su cuenta comparte sus looks, sus coreografías y sus primeras producciones como modelo.

Así lejos de mostrarse interesada por seguir el mundo de los negocios como su padre Nicolás Paladini, la adolescente de 16 años tiene en claro que el arte y la moda es lo suyo. En uno de sus recientes posteos, dejó ver que ya tiene su propio estilo y que hay una tendencia en particular que roba su atención.

Aitana Paladini

Se trata de looks juveniles y minimalistas, que rompen con la clásica estética dosmilera que está muy presente en las nuevas generaciones. La prenda protagonista es un vestido corto ceñido al cuerpo con diseño bicolor: gris azulado en la base y celeste en los bordes. Este contraste moderno, fresco y sencillo que posee el atuendo lo hace ideal para una salida al aire libre o una ocasión más relajada donde la comodidad sea la prioridad.

Para completar su estilismo, Aitana Paladini optó por un mix de pulseras doradas y plateadas, que le aportan brillo y un toque sofisticado al conjunto sin sobrecargarlo. La joven se muestra atenta a las tendencias y lejos de ir por lo primero que se vuelva "viral" en la industria textil, apuesta por aquellas que se adapten a su estética sobria y casual. Como beauty look, la hija de Rocío Guirao Díaz, apostó por un cabello suelto y natural, junto con un maquillaje muy sutil, que refuerzan la frescura de su outfit descontracturado.

Aitana Paladini

Para una salida por la noche, Aitana Paladini volvió a usar este minivestido ajustado pero esta vez en color negro y en un diseño off the shoulder. Su escote recto y su estilo clásico lo vuelve una prenda atemporal y versátil. Este ítem es simple pero elegante y de esos básicos infalibles que pueden adaptarse tanto a una salida nocturna como una ocasión de día.

En el caso de la joven, lo eligió para un recorrido por las calles de Florida cuando el sol comenzaba a esconderse y lo acompañó con un pelo suelto y un makeup glowy que destacó sus labios rosa nude. En cuanto a los accesorios que eligió para elevar su vestimenta fueron: cuatro pulseras doradas, dos blancas y dos anillos gold.

Aitana Paladini

De esta manera, Aitana Paladini demostró que heredó el estilismo de su mamá, Rocío Guirao Díaz, y marcó tendencia con los minivestidos del momento: una propuesta básica, versátil y cómoda que pisará fuerte la próxima temporada, primavera verano 2026.