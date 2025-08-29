Valentina Zenere y el casamiento con Sebastián Ortega: qué dijo

El romance entre Valentina Zenere y Sebastián Ortega fascinó a sus fanáticos, ya que ellos no dudan en mostrar el cariño que hay entre ambos. Desde haberse conocido trabajando hasta jugársela por sus sentimientos, ellos siempre buscaron la manera de disfrutar de su compañía, sin estar bajo la lupa de la mediatización. Sin embargo, muchos de los usuarios en redes sociales quieren saber si están pensando en formar una vida juntos, y cómo es la convivencia entre ellos. Ante las preguntas, la actriz decidió ser tajante y responder sobre sus sueños de casamiento.

Valentina Zenere y Sebastián Ortega

¿Habrá casamiento entre Valentina Zenere y Sebastián Ortega?

En el barro es el nuevo éxito de Netflix, que volvió a poner el nombre de los Ortega en alto. Con la participación de Valentina Zenere, María Becerra y un elenco de lujo, la serie se volvió de la más vista de la plataforma y amada por los usuarios. Sin embargo, mientras ocurría el rodaje, un amor se comenzó a formar entre ambos. La actriz y el creador, Sebastián Ortega, tuvieron una conexión instantánea durante la producción de la secuela de El Marginal, que, de a poco, se volvió amor. Ambos fueron centro de rumores hasta que terminaron confirmando su relación, que aún mantienen.

Valentina Zenere y Sebastián Ortega

“A Sebastián lo conocí rodando y me puse de novia muchísimo después. Nos conocimos trabajando. Yo hice casting, fue por Zoom, así que por ahí estuve un poco más nerviosa porque no fue self-tape, pero bien”, contó la actriz en Puro Show (eltrece). Los seguidores de ambos quedaron sorprendidos pero encantados con la conexión que ambos tienen. Sin dudarlo, muestran sus mejores recuerdos juntos en sus cuentas de Instagram, demostrando lo enamorados que están.

Fue así que comenzaron las dudas sobre cuáles son sus sueños a futuro, ya que se los veía muy felices con su compañía. El movilero del programa le preguntó si habían hablado de casamiento, y Zenere se mostró sorprendida. A pesar de eso, contestó con una sonrisa que esos eran los sueños de ella, pero que la pareja estaba lejos de llevarlo a cabo por el momento. “No hablamos, pero ojalá, me encantaría. Estamos muy bien”, expresó la artista, y dejó la puerta abierta para un futuro más serio con el creador y productor de diversas historias.

Valentina Zenere y Sebastián Ortega mantienen su romance en privado, pero no dudan en mostrarse juntos en cada recorrido que hacen por el mundo. El éxito de En el barro los acompaña en este momento de amor y cariño que ambos viven, afianzando aún más su trabajo en conjunto. Si bien no hay una propuesta de casamiento por el momento, ellos no cierran la puerta a que ocurra en un futuro.

A.E