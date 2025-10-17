Alberto Fernández habló sobre la llegada de Fabiola Yáñez al país: “Volvió porque estaba reteniendo ilegalmente a nuestro hijo”

Alberto Fernández se refirió públicamente al regreso de Fabiola Yáñez a la Argentina junto a su hijo Francisco. El expresidente mencionó aspectos vinculados a la residencia del menor y a las condiciones legales que rodean la situación familiar. La declaración sumó un nuevo capítulo al vínculo entre el abogado y su expareja, en medio al proceso judicial que atraviesan.

Alberto Fernández rompió el silencio y se refirió al retorno de Fabiola Yáñez a Argentina

Alberto Fernández habló sobre la llegada de Fabiola Yáñez al país junto a su hijo Francisco y dio detalles sobre el motivo que habría impulsado el retorno desde España. La situación involucra temas legales, acuerdos económicos y decisiones familiares que se desarrollan en paralelo a un proceso judicial en curso.

Alberto Fernández

En las últimas horas, la noticia de la llegada de la periodista junto al menor generó repercusiones tanto en el ámbito judicial como en los medios. La expareja presidencial atraviesa un proceso de revinculación familiar, mientras se definen aspectos vinculados a la residencia del menor, la cuota alimentaria y el régimen de visitas.

Según informó en el programa A la Tarde (América) Pablo Vilouta, Alberto Fernández sostuvo que Fabiola Yáñez regresó al país porque no contaba con autorización legal para que el niño continuara viviendo en España. “Volvió porque estaba reteniendo ilegalmente a nuestro hijo”, comentó en referencia a la situación que motivó el retorno.

En la misma línea, el presentador detalló que el abogado le comentó que su único ingreso es la jubilación como expresidente, y que destina seis millones de pesos mensuales para cubrir los gastos de su hijo. Esta cifra se enmarca en el acuerdo económico que ambas partes mantienen mientras se resuelve en la Justicia el régimen definitivo de cuidado y visitas.

Cabe destacar que Fabiola Yáñez volvió a la Argentina hace aproximadamente dos semanas, luego de haber residido en Madrid durante casi dos años. Su regreso se dio en medio de negociaciones entre sus abogados, y fue acompañado por la restitución de la custodia policial, medida que había sido suspendida durante su estadía en el exterior.

Fabiola Yáñez

En estos días, la periodista se encuentra en Misiones, donde evalúa opciones de colegios para Francisco y define si establecerse de manera permanente en esa provincia. Por su parte, Alberto Fernández dejó en claro que para él su expareja volvió porque “estaba reteniendo ilegalmente” al niño fuera del país.

El conflicto entre ambos se desarrolla en paralelo a una causa judicial por violencia de género iniciada por Fabiola Yáñez contra el expresidente. La situación legal continúa en curso, mientras se intenta avanzar en acuerdos que permitan garantizar el bienestar del menor y establecer pautas de convivencia.

Alberto Fernández, Fabiola Yañez y su hijo

Alberto Fernández habló sobre la llegada de Fabiola Yáñez, junto a Francisco, al país y aportó detalles sobre el contexto legal y familiar que rodea el regreso. La situación involucra definiciones sobre la residencia del hijo que tienen en común, acuerdos económicos y medidas judiciales en curso.

VDV