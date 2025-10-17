Jean con tiras: Antonela Roccuzzo revive la tendencia dosmilera con un particular look

Antonela Roccuzzo volvió a marcar tendencia con un look que combina a la perfección el estilo urbano con el toque fashionista que la caracteriza. En esta oportunidad, la esposa de Lionel Messi eligió un outfit relajado pero con mucha actitud, donde el protagonista absoluto fue pantalón de jean con tiras de estilo dosmilero. Siguiendo la tendencia Y2K pero sumándole su propio sello, logró elevar aún más esta prenda y se llevó todos los halagos.

Antonela Roccuzzo sabe cómo adaptar las tendencias del momento a su propio estilo. Asimismo, la joven rosarina siempre equilibra perfectamente comodidad y sofisticación con prendas claves. Tal fue el caso del reciente look que subió a su red social de Instagram, donde la siguen más de 39 millones de personas, donde se la ve puede ver posando con un original outfit.

El foco, sin dudas, estuvo en su pantalón de jean con tiras ya que se robó toda la atención de los usuarios. Se trata de un denim celeste claro de modelo wide leg y tiro bajo, que sigue la estética de los 2000 y se destaca por su diseño: corte amplio y con lazos en los laterales que caen hasta el suelo. Este detalle marcó la diferencia de los pantalones que suele llevar y lograron sumar movimiento a la vestimenta.

Lo cierto es que este pantalón de jean con tiras fue una pieza que se utilizó tiempo atrás y regresó con fuerza este año. Aunque no es tan utilizado por el momento, Antonela Roccuzzo decidió apostar por él con total naturalidad y adaptarlo a sus ítems favoritos. En las imágenes se puede ver que la esposa de Lionel Messi lo combinó con su característico crop top negro ajustado y con un par de stilettos en la misma tonalidad.

El contraste entre el top minimalista y el pantalón de jean con tiras de silueta oversize logró una armonía visual que favoreció su figura, y logró una propuesta fácil de resolver en pocos minutos. Esta opción relajada pero moderna a la vez es ideal para un día casual o una salida informal. De hecho, la propia Antonela Roccuzzo la escogió para alentar a su marido en el estadio. "Look de partido", escribió junto a un emoji de corazón celeste en su red social.

Además de su prenda inferior, Antonela Roccuzzo también cosechó una lluvia de halagos por su accesorio súper fashionista: mini bandolera de la firma YSL en color amarillo vibrante. Este complemento rompe con el aire desenfadado del outfit y le aporta ese guiño lujoso, lúdico y llamativo al atuendo.

Con este look, la modelo confirma una vez más por qué es una de las nuevas influencers de moda que inspira con sus looks urbanos, versátiles y muy chic. Sin perder su propia esencia, logró una combinación que muchas mujeres pueden copiar porque solo se necesita un top y un denim. En caso de no tener el pantalón wide leg con tiras, que remonta a la era Y2K, se puede utilizar cualquier otro que sea de tiro medio o bajo y de corte amplio.

De esta manera, Antonela Roccuzzo revive la tendencia dosmilera con un particular look donde el jean con tiras es el verdadero protagonista por su original diseño. Esta pieza aportó mucha actitud, nostalgia y se convirtió en la estrella de su conjunto, por lo que a los pocos minutos su perfil de Instagram se llenó de elogios.