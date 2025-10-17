Luego de una serie de gestos virtuales y negaciones, Germán Pezzella y Agustina Bascerano, terminaron su relación de más de diez años. Lejos de haber sido una ruptura tranquila, en este caso habría involucrado terceros, a tal punto de indicarse que el jugador de la selección argentina tenía una "doble vida" al momento que mantenía su matrimonio. hasta que llegó a su fin.

Germán Pezzella y Agustina Bascerano

Fue la panelista Marcia Frisciotti, conocida popularmente como Pochi de Gossipeame, quien en Puro Show (eltrece) desentrañó la historia oculta del actual jugador de River Plate, quien tuvo una larga relación paralela con una mujer casada, mientras el mismo continuaba con su esposa. Pero ahora, esta historía habría dado un giro, que se quiere mantener en resguardo.

La historia oculta de Germán Pezzella

A finales del 2023, Germán Pezzella y Agustina Bascerano sellaron su historia de amor con una gran boda para celebrar la larga relación y dar un paso más. Pero aquella idílica relación que se mostraba en redes sociales, llegó a su fin en los últimos meses. La expareja había llamado la atención por sus gestos en redes sociales debido a que se quitaban de sus amigos virtuales, una señal que en idioma digital significa conflicto.

Y así era, la pareja atravesó por peleas. El origen de este conflicto habría sido una infidelidad por parte del jugador, pero poco después se conoció que se trataba de algo más. "En estas semanas me llega la información de que Germán Pezzella habría tenido una amante. Esa mujer, que se llama Agustina Tedesco, también está en pareja, con hijos, con un chico de mucha plata", contó Pochi.

Según indicó la panelista, esta relación habría sido descubierta por el marido de Tedesco y por ello se separaron. Tiempo después se reconciliaron, pero luego llega una nueva ruptura. "Desde el entorno que dicen que no saben por qué no lo blanquean. No se puede tapar el sol con la mano. Agustina Tedesco estaría saliendo con Germán Pezella", reveló.

Por su parte, Pampito, el conductor del ciclo, resumió la historia de infidelidades y traiciones: las dos parejas involucradas se rompieron y los amantes hoy serían pareja. Por el momento, ninguno de los protagonistas hizo declaraciones al respecto. Se especula que Agustina Bascerano sea quien haga un descargo, debido a que es quien tiene una gran exposición en redes sociales, por el momento, continúa teniendo publicaciones junto a Germán Pezella.