Así está hoy Delfina, la hija del Chino Leunis, que cumplió 15 años: “La velocidad del tiempo es difícil de procesar”

El Chino Leunis es uno de los periodistas más queridos de la televisión argentina. Su carisma lo llevó a probar también el streaming y las redes sociales, y crear una comunidad de más de 900 mil seguidores, que ahora lo acompañan en su nuevo proyecto de MasterChef Celebrity. Sin embargo, sus primeros y más importantes compañeros son su familia, sobre todo la hija que tuvo con su pareja anterior, Delfina, quien, con 15 años, no duda en darle todo el amor a su papá.

Delfina, la hija del Chino Leunis que mantiene el perfil lejos de las redes sociales: “La velocidad del tiempo es difícil de procesar”

El Chino Leunis estuvo en una relación por 14 años con la locutora Karin Rodríguez. Con ella tuvo a su única hija, Delfina, que nació el 14 de enero del 2011. La pequeña no duda en aparecer desde siempre en posteos o momentos televisivos de su papá, demostrando la fascinación que tiene por sus trabajos. Sin embargo, ella mantiene un bajo perfil en sus propias redes sociales, ya que mantiene sus cuentas de Instagram en privado, a pesar de que él la etiquete en sus celebraciones de cumpleaños.

En la actualidad, Delfina Leunis vive con su papá, la esposa de él, Macarena Martínez Picabea y los tres hijos de ella. En un posteo, el Chino mostró el fanatismo de la niña por Racing, y por acompañarlo en diversos eventos en los que participa. Sin embargo, este 2025, llamó la atención de todos cuando mostró lo mucho que creció, y cómo se encuentra con 15 años de edad. El periodista compartió diversas fotos abrazado a ella y le dedicó un tierno mensaje.

"La velocidad del tiempo es muy difícil de procesar. Ya pasaron 15 años desde que te vi por primera vez. Y créeme que en ese momento sentí que nunca había sentido ese amor", comenzó expresando. De esta manera, le agradeció por acompañarlo en todo momento y por la personalidad dulce que siempre muestra a él y al mundo. "Te prometo que pase lo que pase, cada vez que mires al costado, ahí estaré alentándote en cada cosa que emprendas. ¡Feliz cumpleaños hijita! ¡Te amo para siempre!", cerró. El mismo se llenó de mensajes de sus seguidores, destacando la belleza que ella tiene y el amor que se nota que hay entre ambos.

El Chino Leunis es uno de los participantes de MasterChef Celebrity, que está en la boca de todos los usuarios de las redes sociales, por su desempeño en la competencia. Sin embargo, él siempre resalta el apoyo que tiene de su familia, y no duda en destacar a su hija, quien lo acompaña en todos los eventos. La niña mantiene un perfil bajo, con sus cuentas de Instagram en privado, pero siempre aparece en los posteos de su papá, sobre todo en los momentos más importantes para ellos.

