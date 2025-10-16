Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, es dueña de un exclusivo restaurante en Italia que combina cocina mediterránea con detalles de inspiración argentina. El proyecto se encuentra en una de las zonas más reconocidas de Milán y forma parte de una propuesta pensada para quienes buscan una satisfactoria experiencia gastronómica.

El exclusivo restaurante de Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez

Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, lleva adelante un emprendimiento culinario en Milán que destaca por su ambientación, ubicación y carta variada. El restaurante abrió sus puertas en 2021 y desde entonces se consolidó como una opción que fusiona sabores y estilos en un entorno diseñado al detalle.

Según se conoció, el local que abrió la modelo es “Coraje Milano”, un restaurante ubicado en el corazón del barrio Brera, una de las zonas más reconocidas por su oferta cultural y culinaria. El emprendimiento abrió sus puertas el 8 de junio de 2021 y desde entonces se consolidó como una propuesta que combina sabores argentinos con cocina mediterránea.

En la misma línea, el espacio que reflejara la identidad de Agustina Gandolfo, tanto en la carta como en el diseño. La ambientación fusiona elementos napolitanos y argentinos, con una estética sobria y moderna. Los tonos cálidos, la iluminación tenue y los detalles en madera generan un entorno acogedor, mientras que los toques de diseño contemporáneo aportan elegancia sin estridencias.

La propuesta gastronómica de Coraje Milano se basa en una selección de platos que combinan ingredientes típicos de la cocina regional con técnicas y productos de Europa. En la carta se destacan opciones como carnes, pastas frescas, pescados y una cuidada selección de vinos. También se incluyen alternativas vegetarianas y platos pensados para compartir en familia.

Desde su apertura, el restaurante recibió a comensales de todas partes del mundo que buscan una experiencia distinta en la ciudad. La ubicación en Brera, una zona de gran movimiento turístico y artístico, favorece el flujo constante de público. Además, el vínculo de Agustina Gandolfo con el mundo del deporte y el entretenimiento generó interés desde la apertura.

La inauguración del restaurante contó con la presencia de Lautaro Martínez y familiares cercanos, quienes acompañaron a la modelo en el lanzamiento de este nuevo desafío profesional. La empresaria mendocina anticipó su entusiasmo por este proyecto, que representa una nueva etapa en su carrera vinculada al ámbito gastronómico.

Por su parte, Coraje Milano no solo se destaca por su propuesta culinaria, sino también por el enfoque integral que ofrece. El servicio, la ambientación y la calidad de los productos forman parte de una experiencia pensada en detalle. El nombre del restaurante, elegido por Agustina Gandolfo, remite a la idea de avanzar con determinación en nuevos proyectos.

Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, es dueña de un exclusivo restaurante en Italia que forma parte de su desarrollo profesional en el ámbito gastronómico. El espacio, ubicado en una zona clave de Milán, combina una propuesta culinaria cuidada con una ambientación pensada al detalle.

