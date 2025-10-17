Juliana Awada mostró una inédita foto de sus padres de jóvenes y mostró lo que heredó de cada uno

Juliana Awada es una de las celebridades más familieras de todas. Cada día muestra cómo cuida a su esposo y sus hijas, y lo mucho que busca que disfruten de todos los momentos que ella pueda darles. Sin embargo, también les guarda un lugar especial a sus padres, quienes la criaron y le dieron la fortaleza y conocimientos que carga en la actualidad. Es por eso que, en las últimas horas, reveló una inédita foto de ellos jóvenes, y sorprendió a todos con lo que heredó de cada uno.

Juliana Awada, Pomi Baker, Abraham Awada / Créditos primera foto: Grupo Mass

La inédita foto de los padres de Juliana Awada que ella reveló

La familia Awada se mostró unida en todos los proyectos que cada uno tiene con el otro. Desde jóvenes, Pomi y Abraham construyeron no solo una conexión fuerte con sus hijos, sino que también una empresa que triunfó en la industria de la moda y que sus herederos ahora siguen haciendo crecer con el correr del tiempo. Es por eso que Juliana Awada no duda en mostrar el amor que les tiene, dándoles un lugar en sus redes sociales.

Juliana Awada, Pomi Baker, Abraham Awada

Entre posteos fashionistas o historias de su rutina saludable, la ex Primera Dama comparte alguna de sus fotos vintage o actuales, con sus padres por separado. Sin embargo, en las últimas horas, buscó honrar su amor con una postal de ellos juntos en la playa. De esta misma manera, sorprendió a todos sus seguidores, quienes no dudaron en mostrar los rasgos que ella heredó de cada uno de ellos, siendo una perfecta fusión de ambos.

"Mi mamá y mi papá", escribió, junto al emoji de un corazón blanco. Allí, se podía ver en primer plano a Abraham Awada, con una leve sonrisa. mientras que a su lado estaba Pomi Baker, con una destacada felicidad. Los usuarios pudieron ver que la ex Primera Dama había heredado la sonrisa de su madre, y que la lucía en todas sus fotos con su familia o en sesiones de moda fashionista. Sin embargo, los rasgos de su rostro son iguales a los de su padre, siendo la perfecta fusión entre ambos.

La inédita foto de Pomi Baker y Abraham Awada

