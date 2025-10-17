La furia de Nicolás Vázquez tras los rumores de embarazo de Dai Fernández: "Es una falta de respeto"

Luego de meses de rumores, Nicolás Vázquez blanqueó su romance con su compañera de teatro, Dai Fernández. Pese a que esta relación fue apuntada como el motivo de su separación con Gime Accardi, asegura que surgió en los últimos días, por lo que vive un romance incipiente en medio de diversas críticas debido al gran idilio que tenía su vínculo anterior.

En este contexto, tras el blanqueo del romance, en redes sociales se volvió tendencia el actor, donde se aseguró que se convertiría en padre junto a su nueva novia. Ante estas versiones, Nicolás estalló y realizó un fuerte descargo.

Furioso, Nicolás Vázquez negó que se convertirá en padre

A cuatro meses de su separación de Gime Accardi tras 18 años de romance, Nicolás Vázquez volvió a apostar al amor de la mano de su co-protagonista de Rocly, la obra teatral. El propio actor confirmó que el vínculo había comenzado recientemente. "Tratando de procesarlo porque hace cuatro meses y medio la estaba pasando mal y ahora estoy tratando de sentirme bien y de que esté todo ordenado”, señaló en diálogo con Sálvese quién pueda (América).

Ante los rumores y especulaciones del comienzo del romance, sentenció: “Entiendo que es un quilombo para la gente, quizás, más que para nosotros que sabemos cómo es la historia”. Pero el actor se negó a dar detalles al respecto, resguardando su intimidad.

Sin embargo, pese a este gran momento que atraviesa, durante la madrugada de este viernes, Nicolás Vázquez utilizó su cuenta de Instagram para hacer un contundente mensaje ante las versiones que indican que se convertiría en padre por primera vez junto a Dai Fernández.

"No puedo creer que tenga que decir esto: pero hay una noticia de que voy a ser papá, y es totalmente falsa", introdujo el actor. "Esto es un ejemplo más de clickbait: (información falsa y engañosa) de esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho. No está bien que se pueda decir o poner lo que sea en una red social", continuó. Y aseguró que este tipo de cuestiones es una "falta de respeto".

Por este motivo, deseó que las noticias falsas dejen de circular en redes sociales. Pero como aun eso no sucede, Nicolás Vázquez creyó necesario realizar este descargo para aclarar sobre el momento de su relación que atraviesa.