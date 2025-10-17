MasterChef Celebrity no solo le da a los espectadores increíbles recetas y divertidos momentos entre los participantes. Las polémicas también comienzan a crecer dentro del estudio, y algunas de ellas en el detrás de cámaras. A pesar de las sonrisas y los intercambios educados, aseguran que Wanda Nara y Valentina Cervantes estarían teniendo una tensa relación desde el comienzo de las grabaciones, y que va creciendo entre chicaneos y un rumor que comienza a envolverlas.

Mala relación y tensiones en MasterChef Celebrity: ¿qué pasa entre Wanda Nara y Valentina Cervantes?

Valentina Cervantes fue una de las que más sorprendió a todos los espectadores, con su paciencia, educación y dotes culinarios. La joven pasó al balcón en lo que va del programa y escuchó al jurado cada vez que se le daba una devolución. Sin embargo, también llamó la atención de todos por una cierta tensión que muchos notaron con Wanda Nara. Desde su primera conversación, cuando ella cocinaba, la supuesta guerra creció, y los periodistas encontraron más y más información.

Ángel de Brito reveló en Bondi que Nara, en su rol de conductora del programa, buscó chicanear en diversas ocasiones a la pareja de Enzo Fernández, y esto comenzó a provocar las peleas. “Esto me lo contaron técnicos de Telefé, no se si se mostró o se va a mostrar. La chicaneó dos, tres veces y la cortó menos 20. Valu Cervantes siente que Wanda la quiere gastar como si fuera una bolu**, y la piba dice ‘yo no soy ninguna bolu**, calmate Wanda Nara’. Todo con mucha educación”, detalló el conductor de LAM. Pero la guerra no terminó ahí.

En SQP (América), Ximena Capristo corto el debate del momento, para exponer que una persona del circulo cercano de Valentina le había escrito y confirmado la tensa relación entre ambas. De esta manera, surgió otra teoría, y que pone en la mirada mediática a Enzo Fernández. “Me dice que Valu sabe que Wanda le escribía a Enzo. No sé la situación y el momento”, expuso la ex Gran Hermano. Así, Yanina Latorre apuntó que la joven iba a querer cobrar lo ocurrido, y la categorizó como "viva".

Las redes sociales no tardaron en notar la tensión de ambas mujer cuando tienen intercambios en MasterChef Celebrity, y los destacan, dejando sus observaciones al respecto. Wanda Nara y Valentina Cervantes están siendo de las mujeres más llamativas del programa de cocina, por sus diferentes personalidades y choques en cada una de las interacciones. Por su parte, ellas mantienen el silencio en redes sociales, y no dudan en disfrutar del auge que la competencia tiene entre los espectadores.

