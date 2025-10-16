Se filtró el nuevo acuerdo entre la China Suárez y Benjamín Vicuña: cuántos días se quedarán sus hijos en la casa de Mauro Icardi

China Suárez y Benjamín Vicuña habrían alcanzado un nuevo acuerdo vinculado a la organización familiar, en medio de la estadía de la actriz en Turquía junto a Mauro Icardi. La información que trascendió incluye detalles sobre el tiempo compartido con sus hijos y una reconfiguración de los viajes que harán para estar con cada uno.

El nuevo acuerdo entre la China Suárez y Benjamín Vicuña que involucra a sus hijos

China Suárez y Benjamín Vicuña habrían definido un nuevo acuerdo relacionado con la dinámica familiar, mientras la actriz permanece en Turquía junto a Mauro Icardi. Los datos que comenzaron a circular apuntan a ajustes en los períodos que los hijos pasarán con cada uno y a una redistribución de los traslados previstos entre ambos países.

China Suárez

En las últimas horas, Guido Zaffora confirmó en el Diario de Mariana (América) que los abogados del actor y la modelo llegaron a un nuevo acuerdo sobre los menores. “Se había dicho que Vicuña y la China seguían hablando entre ellos; pues no, están bloqueados. Vicuña no habla con la China, la China no habla con Vicuña. Siguen los abogados, tanto Petracchi del lado de Vicuña como Agustín Rodríguez del lado de la China”, explicó.

El acuerdo contempla que los hijos de la pareja permanezcan más de un mes en Turquía, junto a su madre y el futbolista. “Lo que dicen es que acaban de acordar que los nenes se queden más de un mes en Turquía”, afirmó el periodista, en referencia al nuevo esquema que se habría definido para los viajes y estadías de los menores. Esta decisión se tomó luego de varias conversaciones entre los representantes legales de la China Suárez y Benjamín Vicuña.

Por su parte, también se está evaluando cuántos días pasarán los chicos en Argentina con el actor chileno. “Están viendo en este momento cuántos días se van a quedar en Argentina con Vicuña”, agregó Guido Zaffora. Según trascendió, las partes avanzan paso a paso, priorizando el bienestar de los niños y la organización familiar.

Cabe destacar que, en las últimas semanas, la estadía de Magnolia y Amancio en Turquía había generado comentarios, especialmente por el cambio de rutina que implicó para los menores. La China Suárez se encuentra instalada en Estambul junto a Mauro Icardi, y desde allí los niños siguen una cursada virtual del colegio. “Los chicos están bien, están adaptándose”, comentaron desde el entorno de la ex Casi Ángeles.

Benjamín Vicuña

La relación entre la modelo y Benjamín Vicuña atravesó distintas etapas desde su separación. Si bien no mantienen contacto directo entre ellos, los abogados de ambos trabajan para garantizar que las decisiones se tomen de manera consensuada. “Van paso a paso, pero están solucionando el tema”, aseguró Guido Zaffora.

China Suárez

China Suárez y Benjamín Vicuña definieron un nuevo acuerdo que reorganiza los tiempos compartidos con sus hijos, en el marco de la convivencia de la actriz con Mauro Icardi en Turquía. Se filtró cómo será la planificación de los menores que contempla traslados, permanencias y ajustes en la dinámica familiar.

VDV