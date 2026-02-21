La historia de amor de Mirtha Legrand y Daniel Tinayre: un encuentro casual y casi 50 años juntos

Para Mirtha Legrand, cada 18 de mayo, se transforma en una fecha sumamente especial para ella ya que es el aniversario de casada con el gran amor de su vida y padre de sus hijos, Daniel Tinayre. Su historia de amor comenzó mediante un encuentro casual en un set de filmación, siendo este flechazo el que les cambiaría sus vidas para siempre.

Mirtha Legrand y Daniel Tinayre, un amor que jamás se apagó

Daniel Tinayre nació el 14 de septiembre de 1910 en Vertheuil, Francia. A temprana edad, el director de cine comenzó una vasta carrera en la industria audiovisual argentina. Tal es así que, un 24 de diciembre de 1945 concurrió al set televisivo donde un amigo y colega suyo estaba filmando la película Cinco Besos, cuya protagonista era Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand y Daniel Tinayre | Instagram

En una de las pausas de las grabaciones, la Chiqui quedó impactada por la presencia del productor de por aquel entonces 35 años. En una entrevista brindada a Teleshow (Eltrece), recordó cómo fue aquel primer encuentro: “Realmente era un hombre muy buenmozo: estaba bronceado, tenía los dientes blancos. Era muy atractivo, muy lindo hombre”. Ese mismo día, el artista francés dio el primer paso. Ni lerdo ni perezoso aprovechó para dejarle a la actriz -de 17 años- dos imponentes ramos de rosas rojas junto a una tarjeta con la leyenda: “Hoy ha sido un día inolvidable porque la he conocido”.

Su romance inmediatamente fue en ascenso: al toparse con el cálido detalle de Tinayre, la abuela de Juana Viale lo llamó para agradecerle el gesto. Él aprovechó la comunicación telefónica para invitarla a salir, oferta que, sin dudarlo, aceptó encantada. Asimismo, recordó en la entrevista citada que el primer beso fue en su departamento donde vivía, frente al Jardín Botánico.

Mirtha Legrand y Daniel Tinayre | Instagram

Un compromiso y una boda que no se hizo esperar

En la entrevista citada, Mirtha Legrand contó en detalle cómo fue que Daniel Tinayre le propuso compromiso un 23 de febrero de 1946, justo la fecha de su cumpleaños número 18. Ya con la mayoría de edad, la histórica presentadora y el director europeo se casaron un 18 de mayo de ese mismo año, sellando para siempre una historia de amor en tiempos récords. “Todo rápido. Eso es el amor: yo me enamoré...”, señaló dejando en claro de que no se arrepiente de su decisión precipitada.

A siete meses de haber dado el tan ansiado ¡Sí, Quiero!, en medio del rodaje de otro film, la intérprete sufrió un desmayo. Luego de una serie de chequeos médicos se constató que la hermana de Goldi estaba embarazada de su primer hijo, Daniel. En 1947 nació su primogénito y, tres años después, el matrimonio se convirtió nuevamente en padres de Marcela.

En paralelo a su vida sentimental, la pareja Tinayre-Legrand lideraron grandes proyectos vinculados al cine y el teatro, hasta que Alejandro Romay la convocó para ser el rostro de un formato de entrevista con invitados famosos. Allí, la mítica conductora comenzó a desplegar su nombre propio en la pantalla chica consagrándose una de las figuras indiscutidas del prime time televisivo.

El cineasta falleció a los 84 años a causa de una descompensación generalizada provocada por la Hepatitis B. Este hecho marcó el final del romance en la vida de Mirtha quien jamás volvió a formar pareja, ni mucho menos vincularse con otro hombre. En este marco, en aquel entonces, lamentó: “Han pasado 25 años de su muerte, y lo sigo extrañando. Lo recuerdo todos los días con mucho amor y cariño. Lo tengo siempre presente. Era un hombre con mucha decisión, mucho encanto, muy divertido, jamás me aburrí a su lado”.

Mirtha Legrand | Instagram

Tras la muerte de Daniel Tinayre, Mirtha Legrand contó al aire que, pese de haber estado juntos casi 50 años, su esposo no puedo disfrutar del linaje familiar. "Daniel fue un gran padre y un gran abuelo. No pudo conocer a nuestros bisnietos, pero ellos siempre me preguntan por él. Quieren saber todo, cómo fue su origen en Francia, cómo llegó a la Argentina”. Hoy a casi ocho décadas de la boda entre la mítica conductora de los almuerzos y el fallecido director francés, su matrimonio sigue siendo uno de los más recordados del espectáculo argentino.

NB