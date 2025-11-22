Así es la vida de Rocco Gastaldi el hijo desconocido de Marcela Tinayre que se mantiene lejos de las cámaras

Rocco Gastaldi nació en el 2001, es tercer hijo de Marcela Tinayre y de su exesposo Marcos Gastaldi y hermano de Juana y Nacho Viale. El tercer nieto de Mirtha Legrand tiene 22 años, estudia ingeniería y mantiene un perfil bajo a comparación de su familia

Lo cierto es que la vida del joven es un misterio. La conductora de "Polémica en el Bar" compartió en sus redes sociales una foto junto a su hijo y mostró como creció.

Así está hoy Rocco Gastaldi, el hermano de Juan Viale

Desde su casa de campo en San Ignacio, Marcela Tynaire compartió un carrete de fotos en su Instagram. Entre ellas, había dos de su hijo Rocco Gastaldi.

Rocco Gastaldi y Marcela Tinayre

"Hablemos de amores, soy feliz con ellos y en este lugar... José Ignacio", escribió la conductora. En una de las fotos se mostraba abrazada de Rocco.

Rocco Gastaldi

En otra, retrató una postal de el solo y con la puesta de sol de fondo a pocos minutos de atardecer. Sonriente, mirando fijo a la cámara y con una mirada de todo un adulto, Rocco Gastaldi se lució para su madre.

En agosto del 2023 Marcela Tinayre compartió una foto de su hijo por el día de su cumpleaños número 22. Y el año anterior un video que recopilaba fotos del joven que iban desde el embarazo de la conductora, el nacimiento y todas las etapas hasta su adultez.

Rocco Gastaldi estudia ingeniería y tiene una magnifica elación con Juana y Nacho Viale. A diferencia de ellos, quienes son muy conocidos por los medios, el mantiene un perfil muy bajo y se muestra alejado de las cámaras.