Alejandra Maglietti mostró cómo creció su hijo Manuel, que ya tiene ocho meses

A través de sus redes sociales, Alejandra Maglietti volvió a compartir un momento íntimo de su vida personal al celebrar los ocho meses de su hijo Manuel. Fiel a su estilo cercano, la abogada eligió mostrar el crecimiento del bebé con una serie de imágenes que reflejan su día a día.

Alejandra Maglietti y su hijo Manuel

Desde su nacimiento, el 11 de agosto de 2025, fruto de su relación con el empresario Juan Manuel Lago, Alejandra Maglietti mantiene un vínculo activo con su comunidad digital, donde documenta con naturalidad cada etapa de la maternidad. En esta ocasión, no fue la excepción y volvió a emocionar con un nuevo cumplemes.

Así está hoy Manuel, el hijo de Alejandra Maglietti

En el posteo, Alejandra Maglietti compartió ocho imágenes que resumen distintos momentos de la rutina junto a su hijo. En ellas se puede ver a Manuel en brazos de su mamá, descansando en su cochecito, disfrutando de su papilla en la silla de comer y también jugando con un libro.

Manuel, el hijo de Alejandra Maglietti

Junto a las fotos, Alejandra Maglietti escribió: “Hoy el amor de mi vida cumple 8 meses”, acompañado de un emoji de corazón. Pero más allá de la ternura de las imágenes, hubo un detalle que no pasó desapercibido: al pequeño comenzaron a asomarse los primeros dientes, una señal clara de su crecimiento que enterneció aún más a sus seguidores.

La reacción de los seguidores al posteo de Alejandra Maglietti

Como suele ocurrir con cada publicación, la comunidad de Alejandra Maglietti reaccionó rápidamente con mensajes llenos de cariño. Los comentarios destacaron tanto la ternura del bebé como el paso del tiempo: “¡Cómo creció!”, “Es hermoso”, “Ya están asomando los dientes” y “¡Divino!” fueron algunas de las frases más repetidas.

Manuel, el hijo de Alejandra Maglietti

La interacción reflejó no sólo el afecto de sus seguidores, sino también el vínculo cercano que Alejandra Maglietti construyó con su audiencia a lo largo del tiempo. Cada publicación se convierte en un espacio de encuentro donde la maternidad se vive de manera compartida, y donde pequeños detalles logran generar conversación, identificación y una respuesta emocional inmediata.