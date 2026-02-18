Alejandra Maglietti confesó que quiere casarse, pero su pareja se niega: "Él no quiere"

Alejandra Maglietti, quien se desempeña tanto en la pantalla como en plataformas de contenido audiovisual, habló recientemente en un segmento donde abordó los desafíos de equilibrar su nueva vida como mamá con su carrera profesional. Allí, además de resaltar las alegrías de la maternidad, hizo una confesión que sorprendió a muchos: admitió que existe un deseo personal que no forma parte de los planes compartidos con su pareja.

La modelo y panelista combinando su rol de madre con su carrera en los medios.

El deseo que aleja Alejandra Maglietti de su pareja

En un momento de plenitud personal, atravesando la maternidad y consolidada en su carrera, Alejandra Maglietti sorprendió al compartir una diferencia clave con su pareja. La modelo reconoció que quiere casarse, pero que esa ilusión no es compartida por el hombre con el que construye su vida. Lejos de evitar el tema, fue directa. “Yo me quiero casar” en Desayuno Americano, dijo con naturalidad durante la entrevista, y enseguida aclaró: “Pero él no quiere”. La frase, simple y sin vueltas, alcanzó para instalar el tema y abrir una conversación que muchas parejas atraviesan puertas adentro.

Maglietti explicó que el matrimonio es algo que siempre le gustó como idea. No lo planteó como una exigencia ni como condición, sino como un deseo personal. “A mí me encanta la idea del casamiento", comentó, dejando ver que para ella tiene un valor simbólico que va más allá de lo legal. Sin embargo, del otro lado la mirada es distinta. Según contó, su pareja no siente la necesidad de formalizar la relación con una boda.

Por otro lado, se refirió a la organización con respecto al trabajo y demás responsabilidades: "El padre se ocupa el tiempo que yo no estoy. Siempre fui clara con mi pareja con que yo voy a seguir trabajando porque me encanta", explicó y sumó: "Conversamos mucho sobre esto y siempre buscamos la manera para que los dos podamos cumplir con nuestro trabajo".

Maglietti sorprendió al confesar un deseo personal que no comparte con su pareja

La panelista dejó en claro que esta diferencia no representa una crisis ni un conflicto permanente. De hecho, habló del tema con serenidad, incluso con humor. La llegada de su hijo tampoco modificó esa postura. Si bien la maternidad transformó muchas cosas en su rutina y en su manera de ver la vida, el tema del casamiento sigue en el mismo lugar. Alejandra Maglietti mantiene la ilusión; él, su postura firme.

