Alejandra Maglietti mostró el deporte que hace con su hijo, Manu

Este 2026, Alejandra Maglietti volvió con todo a la pantalla chica. Lejos de Bendita (Canal 9), la panelista se sumó al proyecto televisivo que lidera Beto Casella en América TV en el prime time. Este nuevo empleo la llevó a reorganizar su vida privada, sobre todo, su maternidad y la crianza de Manu, su bebé de seis meses. Es así que, a través de su cuenta personal de Instagram, mostró cómo encontró la vuelta para reconectarse con el pequeño.

Alejandra Maglietti y Manu, juntos en el agua

Para Alejandra Maglietti, el desarrollo motriz, cognitivo y emocional de Manu es sumamente importante, sobre todo, si es ella misma la encargada de propiciar los estímulos que su retoño necesita. Aunque el tiempo no solo es tirano en la TV, sino también en la vida de toda mamá, la abogada se las rebuscó para encontrar el momento perfecto para compartir un deporte madre e hijo: natación.

Alejandra Maglietti junto a su hijo Manu | Instagram

“Estuve desaparecida porque el tiempito que tuve lo disfruté con Manu haciendo actividades juntos”, escribió radiante en un posteo que realizó en sus historias de 24 horas. En la fotografía, se la podía ver sosteniendo a su bebé quien se encontraba sentadito sobre una colchoneta de goma eva, ideal para actividades acuáticas. Ella, con el tradicional gorro de baño y el cuerpo ligeramente sumergido, lo mira con ternura.

Natación y estímulos sensoriales para Manu

Además de hacer actividades acuáticas adaptadas para niños chiquitos, Alejandra Maglietti mostró otro de los talleres a los que asiste Manu. De acuerdo con las imágenes difundidas, el niño asiste a una actividad exclusiva para bebés donde explora todo el universo sensorial en cuanto a música, juegos y mucho amor.

En uno de los clips, se ve como el menor está recostado boca arriba sobre una alfombra mágica mientras se balancea de un lado a otro para intentar agarrar una tela de tul. Las risas y las tiernas miradas llenaron de suspiros a sus seguidores. “Lo feliz que estaba le duró todo el día. Durmió mucho y muy bien después”, expresó en un video en el que se lo observa a Manu a upa de su mamá, sonriendo y emitiendo soniditos con su boca.

A pesar de las exigencias de su agenda laboral, pasar tiempo con su bebé es una prioridad absoluta. Cada momento que comparten se transforma en un espacio de contención que fortalece el vínculo entre ambos, incluso cuando sus participaciones televisivas la obligan a estar fuera de casa. Esos instantes de juego, lectura, música y deporte no solo acompañan el crecimiento del pequeño, sino que también construyen un refugio emocional que permanece aún en sus ausencias.

De esta manera, entre su regreso a la televisión y la intensa agenda laboral, Alejandra Maglietti demuestra que también busca dedicar tiempo de calidad a su hijo. Las actividades compartidas no sólo fortalecen el vínculo entre madre e hijo, sino que también acompañan el crecimiento y desarrollo del pequeño Manu en una etapa clave de sus primeros meses de vida.

NB