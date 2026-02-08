Así es la casa de Alejandra Maglietti: minimalista, moderna y con una habitación dedicada a su bebé, Manu

Alejandra Maglietti supo equilibrar su elegancia y sofisticación con un hogar diseñado bajo un estilo contemporáneo y moderno. En su departamento, ubicado en el corazón de Buenos Aires, los detalles minimalistas toman protagonismo, creando un ambiente armónico donde la luz natural y los tonos neutros se funden con su personalidad. En medio de una etapa especial de su vida, con la dulzura que trae la espera de su primer hijo, su espacio se convirtió en un verdadero refugio de paz.

Así es la casa de Alejandra Maglietti: detalles minimalistas y ventanales enormes

Alejandra Maglietti no solo deslumbra con su presencia en los medios, sino que también refleja su esencia en cada rincón de su casa. En su departamento, donde los detalles minimalistas en un estilo contemporáneo y moderno dictan la estética, cada espacio fue pensado para transmitir calma y sofisticación.

Alejandra Maglietti en una gala de Revista CARAS, con su bebé recién nacido.

En la recta final de su embarazo, la modelo abrió las puertas de su residencia para una nota exclusiva con la revista CARAS. Una producción realizada bajo la conducción de Alicia Blanco, con las fotografías a cargo de Federico De Bártolo. Un recorrido especial por el hogar de una de las figuras más emblemáticas de la moda y los medios argentinos, capturando su esencia y estilo único.

Al adentrarse en su departamento, lo primero que llama la atención es el amplio living decorado en tonos grises, una elección que transmite calma y sofisticación. Un imponente televisor se convierte en el protagonista del espacio, acompañado por un sillón de tres cuerpos que invita a la comodidad y el descanso. Sin embargo, lo más deslumbrante son los grandes ventanales que permiten la entrada de luz natural, logrando una atmósfera cálida y luminosa que realza cada detalle decorativo.

El living de Alejandra Maglietti

En el mismo ambiente se puede ver el comedor, donde los tonos grises se fusionan con detalles en blanco, aportando gran amplitud visual. Esta elección cromática refuerza el concepto de elegancia y sencillez que Alejandra Maglietti plasmó en su hogar. La mesa, de diseño moderno y líneas limpias, está rodeada por sillas que combinan perfectamente con el estilo del lugar, creando un espacio ideal para reuniones y cenas íntimas.

El comedor de Alejandra Maglietti.

Por otro lado, la cocina es otro de los espacios que no pasa desapercibido. Con una estética basada en tonos neutros, el ambiente respira armonía y orden. La continuación de los grandes ventanales refuerza la conexión con el exterior, permitiendo la entrada constante de luz que potencia la sensación de amplitud. La isla central es el elemento clave del espacio: un punto de encuentro donde la funcionalidad y el diseño se fusionan para brindar practicidad sin sacrificar estilo.

La cocina de Alejandra Maglietti

En la misma línea, el dormitorio mantiene la línea de una decoración simple pero moderna. La abogada apostó por la elegancia del blanco en el edredón, generando un entorno relajante y sereno. Los ventanales continúan siendo protagonistas, proporcionando claridad y una vista privilegiada de la ciudad. Además, los detalles minimalistas en la decoración del cuarto refuerzan la idea de que menos es más, logrando un espacio sofisticado sin necesidad de excesos.

La delicada habitación de Manu, el hijo de Alejandra Maglietti

Algunas semanas después del nacimiento de Manu, Alejandra Maglietti volvió a abrir las puertas de su casa y mostró la habitación de su bebé, un lugar que transmite calma desde el primer vistazo. En este espacio predominan los tonos claros, con una paleta que va del blanco al celeste suave, elegida no solo por su estética sino también por la sensación de serenidad que aporta. La cuna, de líneas rectas y estructura sólida, se convierte en la pieza central del ambiente. Su diseño clásico, en color blanco, combina con el resto de los muebles y aporta una imagen atemporal que acompaña el crecimiento del bebé.

Así es la habitación de Manu, el hijo de Alejandra Maglietti

En la habitación del bebé de cinco meses también se dejó ver un sillón tapizado en tono pastel suma confort y funcionalidad. Es el rincón ideal para los momentos de pausa que solo existen en los primeros meses de maternidad. Pensado tanto para el descanso del bebé como para el de sus padres, el sillón se integra sin romper la armonía visual del cuarto.

La decoración se completa con detalles lúdicos y llenos de ternura. Juguetes de peluche en tonos azules y neutros aportan textura y un aire infantil sin sobrecargar el espacio. Entre ellos, un muñeco enorme de Stitch, que se asomo como un compañer del pequeño Manuel.

Así es la habitación de Manu, el hijo de Alejandra Maglietti

Los textiles cumplen un rol clave: cortinas livianas que filtran la luz natural, ropa de cuna suave y una alfombra que aporta calidez al piso de madera clara. Todo está pensado para crear un entorno acogedor, donde cada elemento parece cumplir una función emocional además de práctica.

En cada rincón de su hogar, Alejandra Maglietti supo capturar la esencia de un estilo contemporáneo y moderno, donde la luz natural, la funcionalidad y la estética minimalista crean un equilibrio perfecto. La visita exclusiva de revista CARAS permitió ver que el departamento no solo refleja su personalidad elegante, sino que también se convierte en un espacio cargado de sus gustos más sofisticados.