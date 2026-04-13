Marley revisó las cámaras de seguridad de la habitación de Milenka y se llevó una gran sorpresa por lo que hace la bebé

Una vez más, Milenka, la hija de un año y tres meses de Marley, volvió a despertar toda clase de suspiros en redes sociales tras viralizarse un video de las cámaras de seguridad que tiene en su habitación. Fue el propio conductor que compartió con su comunidad digital de 8,2 millones de seguidores la sorpresa que se llevó al ver a su beba sola en la habitación y a oscuras.

Marley se sorprendió por la reacción de Milenka

Si hay algo que caracteriza la paternidad de Marley es el confort que le brinda a sus hijos en su lujosa residencia. Tal es así que instaló cámaras de seguridad para monitorear a sus hijos en el momento del descanso. Sin embargo, en las últimas horas se llevó una gran sorpresa al ver el despertar de Milenka. Al parecer, la nena no le teme a la oscuridad y lejos de llorar por la oscuridad y soledad del ambiente, realizó una acción que lo dejó atónito.

Marley y Milenka | Instagram

A través de un clip que publicó este lunes en su cuenta personal de Instagram, el presentador de Telefe filtró todos los detalles. “¿Cómo se despierta una bebita de un año y tres meses, Milenka?”, comenzó diciendo el comunicador frente a cámaras al momento en el que compartió pantalla para mostrar la luz infrarroja de la cámara de seguridad de la habitación. “Habla, monologues. Eso es lo primero que hace en el día, nunca llora. Ella directamente es así”, explicó describiendo lo que aparece en las imágenes.

Acto seguido, tomó su celular y filmó el ingreso a la pieza para darle los buenos días a la pequeña. “Siempre con una sonrisa te despertás, siempre de buen humor vos”, se alegró el flamante papá quien no dejó de mostrarse impresionado por la actitud positiva que adopta la chiquilla al momento de abrir los ojitos.

El tierno despertar de Milenka, la hija de Marley | Instagram

Milenka, una sonrisa de oreja a oreja

Cuando Marley entró a la habitación infantil y encendió las luces, Milenka reaccionó con cara de dormida, pero siempre con una sonrisa en la boca. Asimismo, tomó su chupete y lo lanzó fuera de la cuna como acto de “rebeldía”. Finalmente, la beba se despidió tirando besitos con su pequeña manita a la cámara, mientras su papá la halagaba y le decía: “Estás hermosa bebita. Siempre de tan buen humor, nunca llorando ella”.

Por su parte, los usuarios se mostraron conmovidos al ver el tierno despertar de la hermanita de Mirko, resaltando su simpatía y dulzura cómo: “se alimenta de puro amor”, dijo un cibernauta. Otro sumó: “En ella se refleja todo el amor que le da su padre”. A su vez, en cuestión de minutos cosechó cientos de "me gusta" y comentarios repletos de emojis de corazón y mensajes de cariño.

Como era de esperarse, el video no tardó en viralizarse y sumar miles de reacciones cargadas de ternura, consolidando una vez más la imagen familiar que Marley comparte con su audiencia. La espontaneidad y el buen humor de Milenka al despertar no solo conmovieron a sus seguidores, sino que también reforzaron la idea de que el cariño y la dedicación que le brinda el comunicador a sus dos hijos.