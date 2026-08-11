Tras alejarse del espectáculo argentino, qué es de la vida de Gianella Neyra

Gianella Neyra protagonizó novelas nacionales que consolidaron su carrera en la Argentina. Con una extensa trayectoria en la televisión latinoamericana, llegó desde Perú para estar al frente de exitosas ficciones que la convirtieron en una de las actrices más recordadas por la gente.

Qué es de la vida de Gianella Neyra, la actriz peruana que brilló en la televisión argentina

A partir del año 2000, la televisión argentina incorporó a reconocidas figuras extranjeras, especialmente de otros países de Latinoamérica. Una de ellas fue Gianella Neyra, actriz peruana que rápidamente conquistó al público local con sus participaciones en exitosas telenovelas.

Por entonces, la artista ya contaba con una carrera consolidada en su país, pero su llegada a la Argentina significó una oportunidad para ampliar su popularidad. Su participación en ficciones de gran repercusión la llevó a ocupar un lugar destacado entre los rostros femeninos más recordados de la televisión de aquella época.

Gianella Neyra

Uno de los grandes hitos de su paso por la pantalla argentina fue su protagonismo junto a Facundo Arana en Yago, Pasión Morena, una ficción que se convirtió en uno de los grandes éxitos. Más adelante, volvió a ganarse el cariño de la audiencia con la comedia ¿Y quién es el jefe?, donde compartió elenco con Nicolás Vázquez y Carmen Barbieri.

Luego de su etapa de mayor exposición en Argentina, Gianella Neyra continuó desarrollando gran parte de su carrera en Perú, donde participó de diferentes proyectos vinculados al mundo del entretenimiento. Entre ellos se destacó Mi problema con las mujeres, ficción que recibió una nominación a los Premios Emmy Internacionales en 2007 y marcó otro momento importante en su trayectoria.

Gianella Neyra

Con los años, Gianella Neyra también amplió sus horizontes profesionales y se desempeñó en distintas áreas de la industria audiovisual, incluyendo la conducción y la producción cinematográfica. Su trayectoria y presencia en los medios peruanos fueron reconocidas al punto de ser incluida por Forbes en una lista de las 50 mujeres más poderosas de Perú.

Gianella Neyra

Madre, productora y actriz de teatro: el exitoso presente de Gianella Neyra

En cuanto a su vida personal, Gianella Neyra mantuvo una relación de ocho años con Segundo Cernadas, con quien tuvo a su primer hijo, Salvador. Tras la separación, la actriz rehízo su vida sentimental junto al conductor peruano Cristian Rivero, con quien formó una familia y tuvo a su segundo hijo, Gaetano. Su relación lleva más de una década y son una de las parejas más consolidadas.

Gianella Neyra junto a su familia

Gianella Neyra también incursionó con fuerza en el cine como productora de Soltera, Casada, Viuda, Divorciada, película que logró una importante repercusión en la cartelera peruana y se posicionó entre las producciones más vistas de los últimos años.

Gianella Neyra

Este 2026, vuelve a asumir un nuevo desafío profesional: fue anunciada como parte del elenco de MAMMA MIA!, donde interpretará a Tanya, una de las integrantes de las icónicas Dynamos. De esta manera, Gianella Neyra continúa ampliando una trayectoria que comenzó en la actuación y que, con el paso del tiempo, incorporó nuevos roles dentro del mundo del entretenimiento.