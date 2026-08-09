Carola del Bianco acompañó a Juliana Awada en la presentación de su nuevo negocio con un look total denim

El mundo de la moda y el lifestyle se reunió en Buenos Aires para celebrar un nuevo hito en la carrera de Juliana Awada. La empresaria inauguró "Awada Market", y contó con el apoyo incondicional de su círculo íntimo. Entre las figuras destacadas que asistieron al evento, Carola del Bianco se robó todas las miradas. Radicada hace años en el sur argentino, la ex modelo no quiso perderse el lanzamiento y viajó especialmente para acompañar a su amiga, demostrando que la amistad sigue intacta a pesar de la distancia.

Carola del Bianco dijo presente en el evento Awada Market.

Carola del Bianco y una clase magistral de estilo relajado

Carola del Bianco, dueña de una belleza natural y un instinto de moda innegable, eligió un look que capturó la esencia del "effortless chic" con maestría. La ex modelo apostó por un conjunto total denim, una apuesta estilística arriesgada que ella elevó a la categoría de sofisticación absoluta. La base del outfit consistía en una camisa de jean de corte impecable, armonizada perfectamente con unos jeans de silueta wide-leg que elongaban su figura con naturalidad. Como pieza de declaración, incorporó un cárdigan de punto grueso con patrones geométricos en tonos tierra, una capa de textura que aportaba un aire bohemio y orgánico, ideal para la estética de la jornada.

Carola del Bianco sorprendió con un look total denim y cardigan.

Su propuesta beauty fue un tributo al minimalismo de alta costura: cabello rubio con ondas deshechas, casi como si el viento de la montaña todavía susurrara en sus mechones, y un rostro libre de artificios. Sin accesorios estridentes, Carola permitió que la calidad de los tejidos y el corte de las prendas hablaran por sí mismos. Esta elección demostró, una vez más, que la verdadera elegancia reside en la precisión de los básicos. Fue un look con autoridad, que equilibraba la nostalgia del denim clásico con una estructura contemporánea, posicionándola como la musa de estilo indiscutida del encuentro.

Reencuentro con sello personal

La inauguración de "Awada Market" fue un evento íntimo y cuidado, que reflejó fielmente la personalidad de su creadora. El lugar se llenó de amigos y figuras reconocidas que celebraron junto a Juliana este nuevo proyecto.

Carola del Bianco unto a su amiga Juliana Awada.

La presencia de Carola del Bianco, quien cruzó el país para estar cerca de su amiga en este momento clave, selló el clima de complicidad y afecto que dominó la tarde. Ambas posaron sonrientes, reafirmando que, a pesar de los kilómetros y el bajo perfil, los lazos de amistad prevalecen sobre todo.