Qué fue de la vida de Gianella Neyra, la actriz que triunfó con Nicolás Vázquez y Facundo Arana

Gianella Neyra es una actriz de origen peruana que se ganó el corazón del público argentino cuando co-protagonizó junto a Facundo Arana la exitosa telenovela Yago, Pasión Morena realizada en 2001. Asimismo, en 2005, integró el elenco de ¿Y quién es el Jefe? junto a Carmen Barbieri y Nicolás Vázquez. Dos producciones que quedaron en el corazón de muchas personas y que dotaron a la joven de muchísima popularidad. Sin embargo, de aquellas épocas han pasado más de 20 años y son pocos los que saben qué fue de su vida.

El presente de Gianella Neyra lejos del espectáculo argentino

Gianella Neyra ya tenía nombre propio en su Perú natal. Su impronta y carisma le abrieron las puertas en la televisión argentina y, a comienzos del nuevo milenio, se ganó el corazón de millones de televidentes cuando fue la protagonista de Yago, Pasión Morena, el culebrón que llevó a cabo junto a Facundo Arana. Años después, en 2004, participó de Culpable de Este Amor junto a Juan Darthés y, al año siguiente, brilló junto a Nicolás Vázquez y Carmen Barbieri con ¿Y quién es el Jefe?

Durante años posteriores, Gianella marcó su trayectoria actoral con un papel coprotagónico en la serie peruana "Mi problema con las mujeres" nominada a los Premios Emmy Internacional en 2007. Ese mismo año, incursionó en el doblaje con la película animada "Dragones: destino de fuego" y condujo el programa "El sofá" en Visión 20. Posteriormente, protagonizó la versión peruana de Lalola, "Los exitosos Góme$" y "Pobre millonaria" junto a Jorge Aravena, una producción grabada en Panamá que se estrenó al año siguiente en Estados Unidos a través de Univisión, entre muchos otros.

En 2011, grabó un piloto para la serie policial "Ramírez," que fue comercializada internacionalmente por Telefe Internacional, logrando acuerdos con canales de televisión abierta en Ecuador y con cadenas de habla hispana en Estados Unidos y América Central. Meses después, participó en la obra de comedia -también realizada en Argentina- "Toc Toc," dirigida por Juan Carlos Fisher, donde interpretó a un personaje con nosofobia. Paralelamente, continuó su trabajo publicitario para una prestigiosa marca con Marco Zunino y regresó a la televisión argentina con Carlos Carlín en el programa "Psíquicos" de Frecuencia Latina.

Los romances de Gianella Neyra

Nacida el 3 de mayo de 1977 en Lima, la artista no sólo conquistó a los espectadores, sino que también enamoró a Segundo Cernadas, con quien mantuvo un romance que duró 8 años y fruto de su amor nació su primer hijo, Salvador. No obstante, su separación le trajo malos momentos a nivel personal. “Cuando me divorcié fue un momento muy catártico, pero de alguna manera lo pudimos hacer de una forma muy bonita. Nos sentamos y fuimos muy honestos en poder decir ‘ya no estamos enamorados el uno del otro’", dijo en una entrevista.

En la actualidad, la actriz está en pareja con Cristian Rivero desde hace más de una década y es uno de los matrimonios más queridos y consolidados de la farándula peruana. Justos tienen un hijo llamado Gaetano. En el plano profesional, Neyra llegó a convertirse en una de las cincuenta mujeres más importantes e influyentes de Perú por su labor en el ambiente artístico, nominada por la reconocida revista Forbes.

Sus actuaciones en televisión y teatro la llevaron a incursionar en el mundo de la producción de largometrajes. “¡Qué sorpresa más bonita, un honor! Que orgullo y que cierre maravilloso de este arduo trabajo que solo nos da felicidad tras felicidad. Además, que importante generar estos espacios donde nos reconozcamos, nos celebremos y generemos lazos y caminos para seguir logrando cosas maravillosas juntas. ¡Me siento honrada, súper feliz de hacer lo que amo y recibir noticias tan lindas como esta!”, dijo la creadora del film Soltera, Casada, Viuda, Divorciada estrenada en 2021 y que conquistó la cartelera peruana llegando a ocupar el ranking del top five de las películas más vistas de los últimos cinco años.

Este 2025, Gianella Neyra apostó a la comedia musical de la mano del espectáculo Planchando el Despecho donde junto otras actrices realizan una exhaustiva puesta en escena en la que se ponen en juego sus dotes musicales a través del canto y del baile, mostrando su versatilidad y llevando buena energía a los asistentes. “Soy mujer, madre, actriz, conductora y productora. Amo viajar, amo mi tiempo, mi tiempo en familia, amo comer y amo mi trabajo”, reza su descripción en su cuenta personal de Instagram, palabras que funcionan como un mantra el cual honra cada día. El testimonio está en sus posteos: una mezcla de trabajo, viajes y vida en familia.

